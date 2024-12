Otkrivena tajna o Mini Kostić čuvana preko DVE DECENIJE! Nakon ovog saznanja, shvatićete da ste živeli u zabludi!

Mina Kostić je već 23 godina prisutna na domaćoj estradi, a njeno pravo ime je Minira Jašari.

Pevačica je rođena u desetočlanoj porodici na Ledinama, od roditelja Zoje i Alije Jašari.

Međutim, Mina je kasnije promenila ime, ali u ličnoj karti joj ne piše ni Minira, ni Mina, nego Jasmina Kostić.

Nju je odgajala Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. A pored toga, njen život obležila je tragedija koja se dogodila kada je Mina bila dete – njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog htio. To je bila sudbina – rekla je Mina u jednom intervjuu.

- Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila – dodala je ona.

Teško detinjstvo ostavilo traga

Iz teškog perioda uspela je da se izdigne tako što se okrenula veri, a tako je uspela da oprosti svima koji su joj naneli nepravdu u životu.

- Pet godina unazad ima kako sam se okrenula Bogu i crkvi, tako mi je lakše da prevaziđem sve što me je snašlo. Doživela sam velike nepravde, ali sam oprostila svima i sve sam zaboravila. Sada se lepo osećam, rasterećeno, mrino spavam. Sada mi je bitno samo da zaradim za svoje potrebe, jer kad imam mnogo para, onda je znam da ih čuvam, ali na kraju i zašto da čuvam. Materijalne stvari su nebitne i mislim da treba pomagati drugima- rekla je ona ranije za "Grandonline".

Autor: Nikola Žugić