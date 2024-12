Ovo je najstrašnija priča na estradi: Čuveni kompozitor spavao na ženinom grobu, ćerku mu silovali, a sada je ona progovorila o ocu i njenom životu

Teška životna priča Olge Jovičić, ćerke pokojnog kompozitora Mikija Jovičića, vratila sećanja na tužnu priču o jednom nesrećnom čoveku, a velikom pesniku.

Miki Jovičić (1953 - 1996) bio je autora blizu dve hiljade pesama, od kojih je makar dvesta večitih hitova.

- Miki Jovičić je ugledao ovaj svet 21. decembra 1953. godine u Batuši kod Požarevca, kao prvo dete majke Olge i oca Ljubiše. Mikijevi roditelji se brzo razvode, a on ostaje da živi u Batuši sa bakom Vukosavom. Počeo je da piše kao đak osnovne škole, a posle završene Poljoprivredne škole u Požarevcuzaposlio se na Jugoslovenskoj železnici, gde je pet godina bio uzoran službenik - pričao je pesnik Bora Vasić, Mikijev prijatelj.

- Bio je zaljubive prirode, voleo je mnoge žene i doživeo mnoga razočaranja. Oženio se sa dvadesetak godina, prva žena Ružica rodila mu je sina Zorana. Iz drugog braka sa pevačicom Zoricom ima ćerku Olgicu, a iz trećeg braka sa Vanjom ima sina Stefana, koji se rodio nakon njegove smrti.

Sve Mikijeve ljubavi bile su turbulentne, sva tri braka filmska priča za sebe, a sve vatre svoga srca izlio je u pesmama koje će se večno pevati. Posle ljubavnih brodoloma i prvih para od od prodaje ploča, Miki je rešio da napusti stalno zaposlenje i da mu pisanje pesama bude jedino zanimanje. Od 1972. počeo je da snima ploče sa svojim pesmama. Samo za pokojnog Šabana Šaulića napisao je tridesetak hitova.

- Posle razvoda i propalih ljubavi, Miki je u jednoj kafani upoznao pevačicu Zoricu Dimov. Znajući da je malo pevača koji nisu snimali Mikijeve pesme, i Zorica je poželela da postane zvezda. Znao je i Miki da Zorica nema glasovnih mogućnosti za veliku zvezdu, ali je ipak uz pomoć svojih prijatelja snimio šest albuma za svoju suprugu.

- Uzalud najbolji tekstovi, uzalud pesme i svirke Ljube Kešelja, Dragana Stojkovića Bosanca, Miše Stojićevića... Od Zorice Jovičić nije bilo moguće napraviti zvezdu. Miki se okuražio i saopštio Zorici mišljenje najvećih muzičara, iako je znao da mu to neće oprostiti. Tako je i bilo, Zorica ga je napustila i odvela decu.

- Mislio sam da se nikada nećemo rastati, da je naša ljubav jača od svega. Možda sam za sve ja kriv, možda bi sa nekim poznatim kompozitorom postala zvezda. Ne krivim je nizašta i želim joj sreću sa drugim čovekom. Ne znam dokle ću ovako, bez Zorice i bez dece nema mi života. Još uvek je mnogo volim i verujem da ćemo opet biti zajedno - izjavio je Miki Jovičić za list "Sabor", samo mesec dana pre nego što se odlučio za ono najgore.

Ne mogavši da preboli rastanak od voljene žene, Miki je 1990. godine digao ruku na sebe. Srećom, ostao je živ zahvaljujući prisebnosti nekih dobrih ljudi oko sebe. Posle godinu dana od rastanka, Zorica se sa decom vratila Mikiju. Tada je napisao i jednu od svojih najlepših pesama "Ti si lek za moju dušu". Idilična bajka se nastavila, ali nije trajala dugo.

- Početkom septembra 1993. krenuli su za Makedoniju, u Zoričin zavičaj. U direktnom sudaru sa kamionom Zorica je nastardala za volanom, a Miki i ćerka Olgica su prošli sa lakšim povredama.

Tako je Zorica Jovičić umesto da postane zvezda prerano otišla, a Miki se razboleo od tuge. Na Starom groblju u Požarevcu, gde je Zorica sahranjena, komunalni radnici su ga zaticali ranom zorom kako spava na njenom grobu!

- A onda su do Mikija počele da stižu neverovatne informacije. Navodno, u jednom požarevačkom restoranu nastupa pevačica koja glasom i stasom neodoljivo podseća na pokojnu Zoricu. Dugo je odbijao da je čuje i vidi, a kad se jedne večeri okuražio da je vidi, umalo se nije srušio od iznenađenja. Sličnost je bila frapantna. Upoznali su se, počeli da druže, ubrzo su se venčali.

15. januara 1996. Miki Jovičić je zaspao večnim snom sa osmehom na usnama. Mesec dana kasnije supruga Vanja rodila mu je sina Stefana.

- Mikijev sin Zoran je bio u vojsci, ćerka Olgica mala, a supruga Vanja nije znala kome da se obrati za pomoć. U tim najtežim prilikama, kao i mnogo puta ranije, pritekao je u pomoć kompozitor i harmonikaš Miša Stojićević i platio sve troškove sahrane. Naravno, poznatih i slavnih pevača nije bilo nigde.

Šta je sve napisao Miki Jovičić

Šaban Šaulić - Hej, živote moja reko, Ponovo smo na početku sreće, Najlepša ženo vremena svih, Viđaš li mi staru ljubav, Tebi ne mogu da kažem ne, Noćas mi se s tobom spava, Još uvek sam onaj ist, Tri bokala za tri druga, Anđeoska vrata, Svadbarska pesma, Dođi za bolje sutra, Lepo moje oko plavo, To je bila ljubav, Avantura, Procvetala ljuibičica plava, Bolujem ti dušo, Gledaju nas zagrljene, Hvala ti za ljubav, Ja sam našem sinu i otac i majka.

Jašar Ahmedovski - Jednoj ženi za sećanje dugo, Kad odrastem ženiću te, Sad miluješ nekog drugog, Svirale su dve gitare, Ceo grad je plakao za nama, Da li si slobodna većeras, Vojnički dani, Mnogo si me usrećila, Polutama diskoteke, Ti si moja najveća ljubav; Hasan Dudić - Ti mi više nisi drug, Što me rodi majko, Idemo kod mene, Kako ona zna da voli; Zlata Petrović - Dođi da mi ruke greješ, Daj mi bože malo snage, Ljubi me jos malo

Vida Pavlović - Ja sam žena sa dva srca, O, gde li je ono srećno vreme, On je čovek što mi uze sreću, Pamtiću te dugo, Ti si naš'o drugo rame, Neću tebi da se vratim; Lepa Lukić - Da li ćes me voleti ko sada; Ljuba Lukić - Sejo moja sestrice, Toj sam ženi život dao, Još je volim sestrice, Ehej mala, Ima sreće za nas dvoje; Ana Bekuta - Tugo moja crnooka, Stani, stani zoro, Neverno moje, neverno; Vesna Zmijanac - Malo po malo; Mitar Mirić - Ako Boga ima; Ado Gegaj - Okreni moj broj; Šikica - Ko će tebe da zameni; Verica Šerifović - I Bog bi se smilovao; Dragi Domić Senior - Nataša; Beki Bekić - Kako decu da delimo; Marina Živković - Hoću s tobom sinove; Zoran Kalezić - Kako da te zovem srećo ili tugo, Šerif Konjević - Gledam sliku sad udate žene; Snežana Đurisić - Kraljica; Milena Plavšić - Ljubav ili prijateljstvo; Radiša Urošević - Kako ću bez tebe sutra, Rade Petrović - Sećaš li se plavih jorgovana, Miroslav Ilić - Misliš li na mene, Zorica Brunclik - Šta ja nemam to što ona ima, Bela bluza, Bio si moj, a sada si njen, Uteši me, Biće bolje;

Gorica Ilić - Ti si lek za moju dušu; Sena Ordagić - Gubim te, Merima Njegomir - Budi sa mnom bar još malo, Rade Jorović - Hajde, hajde da spojimo srca, Đani - Tako mi je bilo; Ljubo Kešelj - Budi vesnik mog proleća, Oči moje, željo moja, Čuvaj moje ime, Snežana Đurišić - Kako je lepo bilo, Kraljica, Asim Brkan - Ko je majko onaj čovek, Miroslav Radovanović - Moj živote volim da te živim, Dobrivoje Topalović - Posle tebe nema dalje; Hanka Paldum - Ako bude ono čega se bojim, Baja - I pijan je opet volim, Kemal Malovčić - Došao sam mnogo kasno, Meho Hrštić - Svirajte mi noćas, Tamo mi je sve najdraže, Šta je s tobom zadnjih dana, Zoran Jovanović - Eh, ti moja željo pusta, Ja, pa ja, NadaTočagić - Rođena sam da žarim i palim, Nada Obrić - Ima nešto od nas dvoje jaće, Marinko Rokvić - Svrati na minut samo, Ljubavna pesma, Ferid Avdić - Ove si noći beskrajno lepa, Nema dalje, Jasna Kočijašević - Oprosti mi, kasno smo se sreli, Nedeljko Bilkić - Ona je otišla majko, Janko Glišić - Ona ispraća njega on ispraća nju, Safet Cimirotić - U mom gradu ti ne živiš više, Imeri Sefadin - Odlazi jedna ljubav, Dule Milosavljević - Svirajte noćas za nju, Mahir Bureković - Pijem što me duša boli, Ženi što je moja bila...

Autor: N.Brajović