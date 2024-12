Pevač Joca Stefanović pre nekoliko godina bio je u vezi sa Zlatom Aranđelović, ćerkom Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a dobro se pamti i njegova veza sa ćerkom Milana Topalovića Topalka, Helenom.

Iako su ove njegove bivše devojke odavno uplovile u brakove, Joca je sada progovorio o vezama sa ćerkama kolega o kojima su mediji mesecima pisali i tom prilikom istakao da nije on "jurio" ćerke poznatih.

- Nisam se ja ložio na ćerke poznatih da sam samo njih jurio, nego je medijima to bilo najviše zanimljivo. To je i realno, ali nisam ja jurio njih, to nisu bile afere da se krije, to su bile veze – rekao je on i dodao:

- Bio sam sve samo nisam bio švaler, imao sam devojku koju nisam varao, a kada sam bio slobodan to je bilo drugačije. Sve to što sam tada prošao, morao sam i trebao da prođem, bio sam mlad, a sada to tako ne bi prolazio. Sada želim da imam mir i spokoj i to mi je jako potrebno.

Inače, Joca je sada u vezi sa pet godina starijom koleginicom Ivom Bojanović, koja je nedavno govorila o njihovom odnosu.

- Vidim njega kao oca naše dece. Trenutno ne radimo na bebi. Ja nikome ništa nisam trebala da objašnjavam što je on stariji od mene, konačno sam srećna. Ja sam danas presrećna žena. Jovanu želim da se zahvalim što je bio uz mene i da mu kažem da ga volim najviše na planeti - rekla je ona.

Autor: N.Brajović