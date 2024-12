Anica Lazić ne skida osmeh s lica pored mlađeg kolege Lazara Ristovskog: 39 godina mlađa devojka čuvenog glumca objavila šta se dešava van scene (FOTO)

Naime, Anica je pozirala sa glumcem Aleksandrom Radojičićem pre početka jedne predstave, a uz to je kratko napisala: "Kostimske probe", dok nije skidala osmeh sa lica.

Anica Lazić, 39 godina mlađa devojka glumca Lazara Ristovskog, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde redovno deli fotografije i snimke iz života.

Ona je više puta objavila fotografije sa Lazarom, te mu je nedavno izjavila i ljubav uz fotografiju na Instagramu, a sada je podelila uspomenu od prošle godine sa njihovim mlađim kolegom.

Podsetimo, Anica je u nekoliko navrata pričala kako je počela njena ljubav sa slavnim glumcem, a ranije u razgovoru za "Blic" otkrila da njoj i Ristovskom nije bitna razlika u godinama, na kojoj se potencira.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer se previše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota.

Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - kazala je Anica, prenosi Blic.



Autor: N.Brajović