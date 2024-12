Roditelji je dali na usvajanje: Naša pevačica menjala veru i porodicu, a jedan tragedija ju je totalno dokusirula

Ona je odrasla u siromaštvu i bedi, a o teškom detinjstvu više puta je govorila u javnosti i nikada se nije stidela svog porekla.

Mina je odrasla u mnogobrojnoj porodici, a u nedostatku finansijskih sredstava i uslova za život, roditelji su odlučili da je daju na usvajanje kada je imala samo pet godina.

„Moja mama je rodila desetero dece i četvoro pobacila“, rekla je pevačica jednom prilikom.

Mina se i kasnije suočila sa brojnim životnim nedaćama, a velika porodična tragedija joj je promenila život. Njena rođena sestra se udavila u tinejdžerskom periodu.

„Jedna sestra mi se utopila kad je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se dogodilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo biti. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina“, rekla je Mina u jednom intervjuu, prenosi Blic.

Iako potiče iz muslimanske porodice, Mina je pravoslavna hrišćanka.

- Volim da se našalim da je u našoj kući velika sloga, iako pod istim krovom žive ljudi koji poštuju različite religije. Ja sam hrišćanka, brat musliman, a snaja budistkinja. Ona ustaje u pet ujutru i nekada se dva sata moli Budi, meni je to prelepo. Svaki dan se molimo svo troje - priznala je svojevremeno pevačica, te istakla kako ona doživljava religiju:

- Mnogi će da kažu da samo u teškim trenucima verujem u Boga, ali moram da ih razočaram jer to nije istina. Svako ko me bolje poznaje zna da sam okrenuta crkvi i da mi je vera u Boga pomogla u mnogim teškim situacijama.

