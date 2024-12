Potresna ispovest Izvorinke Milošević: Otkrila da je jedva prebrodila rastanak od partnera, nakon čega je usledio neočekivan životni udarac!

Ovo je ostavilo neizbrisiv trag na njenom srcu!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačicu Aleksandru Mladenović, voditeljku Natašu Aksentijević, pevačicu Vanju Mijatović, glumicu Milicu Milšu i pevačicu Izvorinku Milošević.

Voditeljka Sanja Marinković je na samom početku emisije započela razgovor sa gošćama na temu ostavljanja, te su one otkrile da li je lakše otići iz odnosa, ili biti ostavljen.

- Žena je uvek ta koja dovede do toga da joj se kaže ''ne volim te više''. Suštinski, žene su te koje vode priču i nameste da do toga dođe, izuzev prevara. Na mene je to ostavljanje pozitivno uticalo. Nakon što me je ostavio dugogodišnji partner, smršala sam četrdeset kilograma - rekla je Nataša.

- Nakon što me je partner ostavio, uzela sam svoje dete za ruku o prošetala Knez Mihajlovom. Na veliku žalost, taj partner je preminuo brzo nakon našeg rastanka. Shvatila sam da su rastanci kao mala smrt. Ispostavilo se da je i na tu suprotnu stranu bilo veoma kobno, jer se sve to desilo - kazala je Izvorinka.

Autor: S.Z.