Kao pas i mačka su: Evo šta su komšije rekle za Anu i Raleta, otkrili koji je glavni uzrok svih njihovih svađa!

Komšije su otkrile kako često čuju galamu i svađu, kao i da se Ana ponaša kao tinejdžerka.

Naša poznata pevačica Ana Nikolić i poznati kompozitor Goran Ratković, poznatiji kao Rale već neko vreme su u emotivnoj vezi. Mediji su više puta objavljivali iz anonimnih izvora kako poznati par često ima nesuglasice i svađe u vezi kao i da je njihova emotivna veza dosta turbulentna.

Putem tih izvora medjij su odlučili da odu u naselje gde poznati par živi, kako bi pitali njihove komšije

- Ona ovde samo povremeno svrati ili kada se posvađa sa tim novim dečkom, ali poslednjih pola godine više je kod njega sa ćerkom. Stalno ga napušta i vraća se. Živi u koferima kao tinejdžerka, rekli su nam Anini susedi zato smo se odmah uputili na adresu u centru Begorada gde živi sa kompozitorom - rekla je jedna od komšinica.

Raletova komšinica otkrila nam je neke detalje iz Raletovog odnosa sa Anom.

- Ma njih dvoje ko ne zna, taj ne živi ovde. Bučni su i ludi kao struja, ne znam da li je to pozitivno ili negativno, ali stalno se svađaju ko pas i mačka. Da me ne shvatite pogrešno, nema tu nasilja i nekog psovanja ali to je neprijatno više slušati. Oko svega i svačega se svađaju, ko je šta kupio, zaboravi, zašto nije ustala kada treba, zašto on zakazuje sastanke u stanu...ma oko svega, kaže ovaj komšija kojem su preko glave njihove svađe.

Devojka koju smo sreli ispred ulaza ističe da voli Anine pesme, ali da otkada ju je upoznala se razočarala.

- Znate, ona je starija od mene 15 godina a ponaša se kao da je zarobljena u tinejdžerskom dobu. Nekada je vidim ne zna da li je došla ili pošla. Sedne tu na trotoar ili stepenice, a tu nema ko nije prošao, pljunio, prosuo smeće...ništa to njoj ne smeta. Viđam je i kako luta po tržnim centrima. Nekako, voli da privlači pažnju ali sada već preteruje. Njega poznajem dugo jer ovde živi već izvesno vreme i delovao mi je kao ozbiljan čovek, kaže Sara.

Komšije misle da će Ana i Rale na kraju da se venčaju, iako su oboje luckasti i često se svađaju.

- Jednom sam je čuo kada mu je rekla pa šta čekaš, organizuj svadbu. On se nasmejao. Ne znam da li je bila šala, ali verujem da su oni jedno za drugo, iako su tako bučni i često u klinču. Ma raskidaju stalno, ona nosi stvari pa vraća. Ćerkica je često sa njom, Rale je vodi u školu. Mala je lepo vaspitana, kaže Nemanja.

Jedna komšinica koja kako kaže poznaje Raleta dugi niz godina, pa zbog toga nije želela da otkriva svoj indetitet, otkriva kako Rale dosta zamera Ani to što je zanemarila karijeru i u nekim situacijama deluje nezainteresovano i neodgovorno.

- Rale je veliki umetnik, stvorio je mnogo toga i jako je vredan. Zamera joj što je zapustila karijeru i prestala da nastupa, a to je sve zato što ne neodgovorna i neorganizovana. Mislio je da će da se trgne nakon što je uradila pesme, i tu je bilo povuci potegni. Jedva je naterao da uđe u studio. On smatra da je uništila karijeru, a da je mogla mnogo toga da postigne i da pune arene.

