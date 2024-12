Oglasio se Saša Popović! Prekinut program, imao važnu poruku za stručni žiri!

Emilija Cvetkovska iz Skoplja, predstavila se stručnom žiriju numerama grupe Viktorija "Daj, ne pitaj", kao i pesmom Halida Bešlića "U meni jesen je", verzijom grupe Teška industrija.

Emilija Cvetkovska (34) nije završila izvedbu druge numere, s obzirom na to da je dobila šest panik tastera.

- Nažalost, na samom startu se opraštamo od tebe - rekla je Ana Sević.

- Neosporno je da je muzikalna, ima stračno izobličenje kao manir, čak si nadigrala i prateće glasove. Curo, pevaj svojim glasom, šta ti je? - rekao je Bosanac.

- To i kada bih hteo da stavim pod interpretaciju, ne bih imao pod koju, to je to - re

- Imate pozdrave od Saše Popovića, jedna informacija za vas je da zidovi ostaju - rekao je Voja.

- To Sale, legendo! Uvek ima ono ali... - rekla je Marija.

- Zidovi ostaju, ali postoji još mnogo iznenađenja, možda uvedemo ometače telefona - rekao je Voja.

- Nama je najveće iznenađenje da nam se Sale vrati - rekla je Snežana.

Autor: Nikola Žugić