Oduševio žiri! Takmičar pokupio pozitivne glasove, pa odabrao NJU za mentora!

Adilovom numerom "Zagrli me" i pesmom grupe Miligram "Vrati mi se nesrećo" predstavio se stručnom žiriju "Zvezda Granda" Mustafa Bidžan iz Sarajeva.

Kada je Mustafa Bidžan (27) završio sa izvedbom, stručni žiri dodelio mu je tri glasa "DA", od Ane Bekute, Cece i Viki Miljković, dok je ostatak žirija ostao uzdržan.

- Dobar je bio, prva pesma onako...Dobra je prva pesma, u drugoj je dobar ritam - rekao je Bosanac.

- U refrenu si bio preglasan, nije trebalo toliko avaza, a u drugoj nije bilo energije - rekla je Ana.

- Ja sam njega podržavala sve vreme, on je meni super, on zna da peva! Ti nešto tako zamuljaš da nas zbuniš, ali se meni to sviđa - rekla je Ceca.

- Ti si super, ali nisam sigurna da je ovo najsrećniji odabir pesama za tebe večeras - rekla je Viki.

Za svog mentora, nakon komentara stručnog žirija, odabrao je Cecu. 

Autor: Nikola Žugić