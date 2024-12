Takmičarka (19) raspametila žiri izvedbom, Ceca i Bosanac u BRUTALNOJ SVAĐI: Ja nemam para da kupim prijatelje kao TI!

Valentina Jović (19) iz Bijelinje predstavila se u "Zvezdama Granda" pesmom "Zasp'o Janko" od Luche, a nakon toga pesmom Jelene Tomašević "Okeani".

Nakon što je otpevala obe numere, Valentina Jović imala je šta i da vidi - Stručni žiri je nagradio njeno izvođenje sa šest "DA", jednim panik tasterom i dvoje uzdržanih.

- Hvala ti što si nam malo oporavili uši. Prva pesma je božanstvena. Kada se mlada osoba odluči da to peva i to sluša, za mene je to za pohvaliti. Bravo za Bijeljinu, imamo dosta kandidata iz Bijeljine - rekla je Snežana.

- Devojka mi sipala jod u uši i znaš kako mi je lepo?! Ja zamišljam: "Bože, kako bi bilo lepo da imamo osam od 18 da pevaju lepo". Jedan zdrav potencijal, nisam veliki fan jodla, ali sigurno je da ima tu štošta da se radi sa tobom. Bravo - rekla je Marija.

- Prelepo izgledaš, jako zgodna, lepa i mlada, osveženje večeras. Meni je super što ti nemaš iskustva, što znači da si veliki talenat i da od tebe, ja kao mentor, mogu da te formiram kako ja vidim da treba da izgledaš - rekla je Viki.

- Sa dobrim razlogom sam ti dala "DA", prepoznala sam ovaj aranžman. Ja ipak negde mislim da si ti pop pevač, da si bliža popu, nisi me mnogo fascinirala u prvoj, koliko u drugoj pesmi - rekla je Ana.

- Ne treba da se plašite svog neznanja - rekao je Bosanac.

- Kome to kažeš - skočila je Snežana.

- Ti više baljezgaš nego što pričaš...Hoćeš da zagrebemo? Neće ti biti dobro, ali imam dovoljno veliku savest da te ne diram u tim godinama - rekla je Ceca.

- O muzici s tobom i sa mnom nema diskusije - rekao je Bosanac.

- Jako je dobro kada imaš prijatelje - rekla je Ceca.

- Jako je dobro da imaš plaćene prijatelje...Ja nemam para da ih platim, kao ti - rekao je Bosanac.

Kada su svi članovi žirija izneli svoj sud, Valentina je odabrala Mariju za svog mentora.

Autor: Nikola Žugić