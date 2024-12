Divan dan u porodici Vanje Bulića: Baloni na sve strane, a slavi se čak na dva kontinenta (FOTO)

Veselo!

Voditelj i književnik Vanja Bulić skoro pet decenija je u braku sa svojom suprugom Slađanom, a kruna njihove velike ljubavi su njihovi sinovi Dušan, Ivan i Ognjen.

Bulićevi naslednici veoma su uspešni u svojim profesijama, a njegovi blizanci su godinama bili profesionalni sportisti, a sada su obojica vrhunski odbojkaški stručnjaci.

I dok je Ivan pokrenuo porodični odbojkaški klub, Ognjen se posvetio trenerskoj karijeri te je posle rada u odbojkaškom klubu Crvena Zvezda otišao u Saudijsku Arabiju gde je trener jednog od njihovih najboljih odbojkaških klubova.

Malo ko zna da voditeljevi sinovi danas slave svoj 40. rođendan, a Ognjen je prvi svom bratu čestitao na nesvakidašnji način.

Naime, on je na svom Instagram profilu okačio sliku na kojoj je napisao sledeće:

- Šta ti je život. Kada smo se rodili Ivan i ja na današnji dan, on je bio stariji od mene 3 minuta,a sada posle 40 godina ja sam stariji od njega dva sata - napisao je Ognjen aludirajući na to što je vremenska razlika između Saudijske Arabije i Srbije dva sata, te je on prvi napunio 40 godina.

Međutim, iako su odvojeni nekoliko hiljada kilometara, Ognjen i Ivan su zajedno proslavili rođendan, i dok je žurka bila kod Ivana, Ognjen je sve vreme bio na video pozivu sa bratom i njegovim gositma.

Autor: N.Brajović