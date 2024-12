Nudili su pare samo da pobede: Direktor Montesonga progovorio o nameštaljkama, sada je sve jasno

Alibabić je izneo svoj sud i o tome kakvi bi se problemi javili da je Crna Gora poslala grupu "NeonoeN" sa pesmom koja se već negde slušala

Crna Gora je nedavno izabrala predstavnika za "Evroviziju 2025", a njih će u Švajcarskoj predstavljati Nina Žižić, umesto grupe "NeonoeN" koja se pojavila sa pesmom "Clickbait" , a koja je već prethodno izvođena, što je jasno kršenje pravila.

Posle skandala o kom se danima pričalo, grupa se samoinicijativno povukla.

Pevač Danijel Alibabić sada se oglasio, pa je objasnio kakve bi posledice Crna Gora imala zbog slanja pesme koja se nije premijerno predstavila na Montesongu i koja se već do tada izvodila na drugom mestu.

- Treba da se priča o Montesongu, odlično je što se kao festival vratio sa novim izvođačima. Što se tiče tih priča "rekla-kazala", mi smo pre festivala slušali razne teorije zavere. Ima kolega koje su targetirali druge kolege, da im se namešta pobeda. Slušali smo i priču da se Mileni Vučić namešta pobeda, a posle se pokazalo da to nije istina.

- Nikome se nije namestilo ništa, bilo je onako kako je narod hteo. Nemoj da misliš da nisu zvali i nudili novac za pobedu. Pobedila je "NeonoeN" grupa. Nakon toga smo dobili i video snimak gde su izvodili tu pesmu pre dve godine, a to ih je izbacilo iz igre. Potputno logičan sled događaja je bio da drugoplasirani bude predstavnik Crne Gore.

Danijel je potom prokomentarisao i pobednicu Ninu Žižić.

- Super mi je numera Nine Žižić. Oduševljen sam numerom, ali je važnije kakvu reakciju ljudi imaju na Ninu. Gledao sam po društvenim mrežama, ako je suditi po reakcijama fanova, Nina se baš lepo izdvojila u pozitivnom kontekstu.

Alibabić je izneo svoj sud i o tome kakvi bi se problemi javili da je Crna Gora poslala grupu "NeonoeN" sa pesmom koja se već negde slušala.

- Možda bi članovi grupe "NeonoeN" bili diskvalifikovani da se nisu sami povukli ili bi nas vratili. Nije to u mojim ingerencijama svakako. Javni servis Crne Gore uzima u razmatranje sve to. Izneli su svoj stav, a pitanje je šta vi se desilo do marta do kada sve zemlje treba da predaju svoje pesme. Ovo se završilo kako treba iz prostog razloga što bi degradiralo festival i urušilo bi mu reputaciju da se gledalo kroz prste. Ovo bi trebalo da bude lekcija svim narednim učesnicima da ubuduće poštuju pravila.

Autor: N.Brajović