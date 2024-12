Šok-potez Ksenije Knežević: Pevačica progovorila o svom odnosu sa Knezom, pa najavila povlačenje sa javne scene!

Mlada pevačica Ksenija Knežević kaže da se nekolkko puta posvađala sa ocem Nenadom Kneževićem Knezom, a sve zbog toga što je terao da pred bitne nastupe zbog glasa popije rakiju.

Naime, Ksenija tvrdi da je na taj način pevač hteo da je oslobodi tremen, a danas o svemu priča samo kroz osmeh.

- Nikad nisam bila poročna jer sam ostajala bez glasa posle nekoliko čašica alkohola. Otac me je terao da pijem rakiju pred izlazak na binu da bih pevala kao slavuj, ali me ta rakija plašila. Mislila sam da ću da pogrešim i onda sam rekla da samo voda dolazi u obzir.

Ja sam tip koji će pre da se prejede nego što će da se napije, tako da su izlasci bili aktuelni kad sam bila tinejdžerka. Sada više ne. Bežala sam od kuće, iskradala se i dolazila pred zoru, ali to su sad samo slatka sećanja - rekla je pevačica, pa je potom objasnila da se kod nje u domu uvek peva, jer je cela porodica muzikalna.

- Ja sam dete iz lude porodice, iz mešovitog braka i stvarno je kod nas uvek veselo. Naši kućni prijatelji najbolje znaju kako je kod nas u kući, samo pozitiva, uvek je prisutna pesma. Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh.

Mlada pevačica kaže da se povlači iz javnog sveta, a ta izjava je mnoge šokirala.

- Donela sam odluku da se povučem, da ne bih mentalno obolela. Neće me biti neko vreme, povlačim se sa javne scene - priznala je ona nedavno.

