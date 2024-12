U novom izdanju podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" voditelja i autora Nemanje Vujičića, gošća je bila bivša košarkašica Milica Dabović.

Bivša košarkašica je nakon toga progovorila o medalji koju je osvojila, a ta mendalje je njen sin, te je nakon toga progovorila o ocu njenog deteta.

- Sa Šimetom sam se zabavljala godinu dana, međutim on se nije smirio dok me nije dotukao. Batine sam dobijala, uzeo mi je novac, više od stotinu hiljada evra, sam izgubila. Kada sam prijavila nasilje bilo je ili to ili da me ubije. To je za mene bio udarac, ja sam završila sa reprezentacijom, Marina mi je rekla da ne idem u Galatasaraj,ja sam klonula, a on me je dokusurio. - krenula je da priča MIlica pa je dodala:

- Ja njega nisam videla nikada dok on nije došao, on je tako manipulisao sa mnom. Ja sam se taman vratili u život posle Šimeta, ja nisam verovala da postoji loš čovek da mene uništi. On je imao ženu i dete, živeo je na Novom Beogradu, on je meni rekao da je Rotan, ali to nije njegovo ime. Ja sam želela dete samo i meni je on delovao kao čovek koji može da bude otac mog deteta. Ja sam htela da me dete spasi. Tada sam mislila da mi je dovoljno dva meseca da upoznam tog čoveka. Kada sam zatrudnela, moja Ana i naša drugarica su mi rekle da je on oženjen, ustvari to se desilo, on je došao kod mene ja sam mu rekla da sam trudna, on je nestao, ukrao je zlato i nestao. Tada sam saznala sve, a on je ukrao i Stefanov lančić. Ja sam u sedmom mesecu trudnoće saznala da je on prevarant - rekla je Milica i dodala:

- Stefan je dobio ime po njegovom bratu, meni je on rekao da mu je brat poginuo u ratu, na Kosovu i detetu smo dali ime Stefan, a onda su meni njegovi roditelji rekli da oni nikada nisu imali Stefana, to je bila laž .

Milica je potom otkrila kako je protekao susret supruge oca njenog deteta i nje:

- Što mi nisi rekla ranije ja sam prolazila kroz pakao, samo sam je to pitala, a ona mi je rekla da pakao prolazi 10 godina. On je novac koji je krao od mene trošio na drugo dete, i na kocku. On je mene molio da mu oprostim, nije mogao da demantuje ništa. Želeo je da dolazi da me vidi, ali moje dete je za oca imao NN. On je došao jednom po nas, a tada mi je ukrao kolica za dete. Ja sam njega nakon toga prijavila za tehnološki kriminal, pa u policiju. On je otvarao naloge na instagramu, pretio mi je da će me uništitš - rekla je Milica i otkrila kada ju je Stefan prvi put pitala za oca:

- Imao je četiri godine, a meni su sve lađe potonule, ja sam Stefanu rekla istinu, da tata ne želi da ga vidi. Isto me je pitao pre sedam meseci, kada su u školi učili slovo T, i tada je rekao da ne može da napiše tata jer je njegov tata lažov... Sreća je što imamo Milana, on sve radi za njega, i to mi je drago...

Autor: N.Brajović