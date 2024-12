Naš poznati muzičar zaspao za volanom i jedva preživeo, ostale mu traume za ceo život: Uzjahao sam betonski stub, a onda je auto prevagnuo...

Popularni srpski muzičar Dejan Petrović svojevremeno je preživeo tešku saobraćajnu nezgodu koja je, kako kaže, ostavila dubok trag na njegovo mentalno zdravlje.

Sve se desilo na veliki pravoslavni praznik.

- Uvek volim da naznačim da je bio Sveti Ilija, jer negde smatram da su mi on i Gospod Bog sačuvali glavu na ramenima i ostavili me među živima. Uvek uzdahnem kada se setim toga. Dogodilo se tako što je leto, sezona, sviralo se non-stop, pun gas, svaki dan su maltene bile neke svirke. To je bilo negde tri sata popodne. Tunel, kada izađete, sa desne strane vam je manastir Nikolje, znači bukvalno taj mali tunel, kako sam ušao, ja sam zaspao. Kroz celi tunel sam vozio spavajući, srećom u mojoj traci. Kako je auto polako počeo da silazi sa puta, ja sam imao te senzore da on pišti, da me upozorava da koči sam, međutim problem je bio kako sam ja uzjahao na betonski stub, mene je motor, da je bilo proširenje, ja bih stao jer sam se probudio u sekundi i počeo da kočim, međutim mene je motor prevagnuo zbog težine - objasnio je Dejan i istakao da su sva stakla na kolima popucala i auto je bio toliko uništen, da je mogao samo da ga proda na otpad.

Detaljno je opisao da se seća svakog udarca i da je to trajalo možda između deset i dvadeset sekundi i da nije mogao da veruje da je ostao živ, kada je video gde je sleteo. Prošao je bez ozbiljnijih povreda, jedino što je imao je ogrebotina na nozi jer je nosio šorc i modricu na ruci. Najveći šok je doživeo kada je izašao iz automobila na asfalt, nije mogao da pije vodu, nije mogao da zapali cigaretu i nije imao nikakav osećaj. Samo se smejao, kao da se ništa nije dogodilo. Želeo je da odmah ode u bolnicu, pošto mu je bilo čudno da se ništa ozbiljnije nije desilo od tolikog prevrtanja.

Na putu ka bolnici, počeo je da mu otiče stomak, pa je pomislio da ima unutrašnje krvarenje, ali je to zapravo bila posledica straha i stresa. Kada je ušao u bolnicu, počeo je da peva, ni sam ne zna zbog čega. Imao je problem i sa spavanjem, sanjao je stalno to što mu se dogodilo i vremenom je uz pomoć stručnjaka sve to prevazišao.

- To je jako veliki šok. Dosta onako stresnih situacija u životu je bilo, taj udes, kasnije korona i negde u koroni zbog svega toga da li će biti posla, šta će biti sa ljudima iz orkestra, onda sam dobio anksioznost. Ovo prvi put u javnosti pričam, pričam masi ljudi. Iz kog razloga? Iz razloga što masa ljudi ima anksioznost, a ne može da je prepozna i ne zna šta je. Međutim, ja kasnije kada sam krenuo da pijem terapiju i ko je izmislio terapiju za anksioznost, ja bih mu spomenik digao, najveći koji postoji - iskren je bio Petrović, koji je dugo imao je strah da izađe na binu, da se obrati publici, da stupi u komunikaciju sa nepoznatim ljudima. Probleme sa anksioznošću je imao i pre nesreće, ali nije bio svestan toga.

- Meni je tek posle desetog dana, petnaestog sam u stvari shvatio šta sam zapravo doživeo. Prvu noć je bio pakao. Svaki sekund zaspim, odmah čujem to pucanje u autu. Tako da, malo, pomalo sam se oslobodio toga, ali mi je dugo trebalo.

Prvi napad panike

- Bio sam sa mojim drugom sa kojim pijem, maltene ceo život, kafu. Sedeli smo u kafiću u kojem sedimo maltene svako jutro kada sam ja u Užicu. Bilo je prelepo, sunčano. Samo sam u jednom momentu osetio neki naboj straha i samo su mi se odsekle noge. Prvi put se susrećem sa tim i ne mogu da opišem, ostao sam bez glasa, nisam mogao da pričam, bila je puna terasa, samo sam želeo da se negde sklonim sam, uleteo sam u toalet, počeo da se umivam i u momentu mi je proradio mozak da imam panični napad - objasnio je Dejan.

Kada je stigao kući supruga je shvatila da je doživeo napad panike i uskoro se obratio psihijatru koji je porodični prijatelj. Bilo mu je mnogo lakše posle razgovora i on mu je odmah dao dijagnozu, a brzo je osetio boljitak. Prošlo je nepuna dva meseca od početka uzimanja terapija do trenutka kada se osetio bolje.

Autor: D. T.