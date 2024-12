'Bila je u Belom Manastiru i odbila je da...' Šok priča Saše Popovića o Aleksandri Prijović, pevačica odustala od takmičenja, a onda je usledio OBRT!

Kreativni direktor Saša Popović jednom prilikom govorio je o takmičenju "Zvezda Granda", tome šta se dešava iza kulisa, ali i o mnogim imenima koje je iznedrio, poput Aleksandre Prijović, ali i mnogih drugih...

Saša Popović, kreativni direktor i bivši vlasnik Granda, svojevremeno je otkrio na koji način se organizuje sam izbor za takmičare koje gledamo na televiziji.

- Kada njih prvo čujem na audiciji, čujem kako pevaju, mi to snimimo, ja dođem kući i otvorim laptop i onda preko leta ih slušam, određujem ovaj može, ovaj je bolji, ovaj interesantan i tako dalje. I onda oni, kad se pojave u prvom krugu, oni pevaju otprilike tako kako su pevali na audiciji, čak i nešto slabije zbog treme. Znaš šta, veliki studio, velika scenografija, njih osmoro u žiriju, vi kad se pojavite naravno da to nije jednostavna stvar. Onda u tim prvim emisijama radimo varijantu da svaki od takmičara dobije svog mentora. Već tamo u drugom krugu, trećem, četvrtom krugu to je takav napredak, pa naravno znate šta kad jedan od mentora, nije važno ko, Snežana, da li je Ceca, Bosanac, Marija i tako dalje, Bekuta, oni kad ih uzmu pod svoje i kad odrade sa njima nekoliko časova i kad im pokažu kako treba da se peva, kako da se ponašaju to je sasvim jedan potpuno druga priča. I naravno oni su iz emisije u emisiju sve bolji i sve kvalitetniji, tačniji i mislim to i gledaoci mogu isto da prepoznaju. A što sam se odlučio za mentore? Odlučio sam se, to je bila sezona 2018. na 2019. zašto, posle ne znam 13-14 godina i takmičenja, gde nije bilo mentora, ajde reko da promenimo, da napravimo promenu. Mi smo imali jednu veliku promenu 2013. na 2014. godinu, tad smo prvi put uveli slepu audiciju. To je da žiri ne može da vidi kandidata samo da čuje i onda ide taj neka varijanta, posle odabir kandidata i tako dalje - priča Saša Popović.

Objasnio je i da je Aleksandra Prijović, u prvi mah, odustala od takmičenja, ali da joj je on dao elan.

- Pa vidite za Aleksandru Prijović to je nešto, to je zaista nešto neverovatno. Aleksandra Prijović to što je napravila to me podseća na Lepu Brenu i Slatki greh na 1983. godinu kad je ono isto puklo, i kad smo radili neverovatne koncerte. E to se sad isto desilo i sa Aleksandrom. On je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Pošto je imala 15 godina, i ja sam je kastingovao, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 takmičara ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko kola, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. Tada nije bio žiri koji nije je odlučivao, bio je samo tu žiri samo da da neke komentare, svake subote je bio drugi žiri. I u jednom momentu isključivo su glasali gledaoci i ona je ispala. Ona se toliko razočarala. Ništa. I sad dolazi sledeća godina i ja sam tu kastingovao 18 devojaka i trebale su mi još dve. Onda sam uzeo baraž iz prošle godine, ko dobije najviše glasova i još te dve devojke da popunimo za tu sezonu. I sekretarica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru, kaže neću da se takmičim, eto ispala sam, jednostavno narod nije glasao za mene. I neće, i ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: Slušaj, Aleksandra, ovo ti je poslednja šansa, dođi pa šta bude, prođeš prođeš. I te godine je prošla ona i Andreana Čekić i onda u toj 2012-13. je bila fantastična - priča Saša Popović.

Ispričao je da je Aleksandra Mladenović bukvalno rekorderka takmičenja.

- Znaš kako je bilo sa Katarinom Živković, ona je došla na jednu audiciju sa 13 godina. Kao dete ja je nisam uzeo, pa je onda došla druge godine pa je opet nisam uzeo, pa je došla treće godina i onda sam je uzeo u takmičenje i to je bila 2007. godina kad je pobedio Dušan Svilar, tu je bila Rada Manojlović, Milan Stanković, Nemanja Stevanović, Dinča, to je bila jaka sezona i ona je tu te godine, i napravila je karijeru. Ali Aleksandra Mladenović je rekorderka, ona je još kad sam 2004. godine sam radio kasting za decu za Zvezdice, ona je došla sa 8-9 godina. Ne znam ni da li je 10 koliko je imala i ona je bila mislim četiri godine da se takmičila i 2016. je došla do finala i evo - priča Saša i otkriva da pobeda zapravo ne znači ništa.

Progovorio je o ugovorima u Grandu i da li su "robovlasnički".

- Znate kako, toliko ima te dece da svako daje neke izjave, mene to mnogo i ne pogađa, evo iskreno da vam kažem. Oni kad dođu do pred finale, obično njih dvadesetak potpiše ugovor, sa Grandom to su oni devetogodišnji. Devet godina su u Grandu, imaju marketing, imaju nastup i tako dalje, ali ne svi. Pazite vi sad, ja to svake godine finalistima - kažem: Deco, potpisaćete ugovor na 9 godina, ugovor je aktivan samo ako možemo da napravimo nešto od vas. Znači, ti si potpisao, govorim imaginarno, ti si potpisao i radio si za nekih 100-150 evra tamo po nekim klubovima, diskotekama i tako dalje. Dobićete pesme, dobićete reklamu, ako uspemo da te dignemo na 500-600-1.000 - 2000 evra, ili 3.000-4.000 onda taj ugovor ima smisla. Ali ako posle godinu dana ili dve godine vidimo da si ti i dalje na 150-200 evra, taj ugovor ne vredi ništa, idi pevaj, radi kao što si radio i do sad, ali imaš 9 godina, ako snimiš pesmu izvoli dođi. Možda se desi nešto za 3-4 godine 5 godina. Sećam se Mirza Selimović, on je pobedio 2014. godine i dobio je jednu pesmu, drugu pesmu, ali ništa se značajno nije desilo oko nega. I on je došo kod mene i kaže: Direktore, šta da radim, evo ja i dalje pevam za nekih 400- 500 evra. Ja kažem: Mirza, ti sam sebi radi tezge, ako mi imamo neku tezgu za tebe, mi ćemo te napraviti i bez obzira na to što imaš ugovor, sve su pare tvoje. Samo da kažem u ugovoru stoji 70 odsto njima, 30 odsto Grandu, to je za one pevače kao što sam malopre rekao kojima možemo da podignemo stvarno cenu da pevaju za neke ozbiljne pare, i da ih dignemo sa 100-200 evra na 2.000-3.000 i tako dalje. I posle godinu i po dana-dve godine evo Mirza jedan hit, drugi hit, treći hit i ponovo je ušao u sistem, pošto je imao ugovor i Mirza je odradio svojih 9 godina i zaista ima cenu fantastičnu - Iskren je Popović.

Autor: Nikola Žugić