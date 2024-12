Pevačica Nada Obrić je sve vreme bila uz Mariju i Vericu dok se pevačica borila za potomstvo!

Nada Obrić otkrila je nepoznate detalje iz života Marije Šerifović, sa čijom se majkom, Vericom Šerifović, godinama druži.

Nada je rekla kako je mali Mario neodoljiv, kao i da je upućena kroz šta je sve prošla Marija kako bi postala majka.

- To dete ima najlepši osmeh na kugli zemaljskoj. Ja sam tu od njegovog rođenja. Kad dođem i kad se on nasmeje, ja zaboravim na sve brige i probleme. Imam potrebu da ga stegnem, pa se uplašim da ga ne polomim, ali prosto izaziva tu emociju u meni. A Marija što je slatka s njim... Ja sam znala da Marija beskrajno želi dete. Probala je i ovako i onako, nažalost nije joj se dalo. Ja sam u startu znala, pre nego što je sve to urađeno, ja sam je bodrila i nju i Verku. Bila i uz nju i Verku. Kad se sve to dešavalo, Verka se gubila od straha. Ja jesam za sve kombinacije da se dođe do svog deteta. Podržavala sam ih beskrajno. Znala sam za to, Verka me je preklinjala da nikome ne kažem. Nisam ni svojoj deci rekla. Kad se mali rodio, slavilo se. Onda sam pozvala decu da slavimo. Oni su tad saznali, ništa nisam htela da kažem deci. Marija je božanstvena kao majka, smešna je kao bioskop. Sve zna. Znam da je izgrdim. Kaže: "Ne mogu, Nado, bez njega, ja ću prestati da radim". Ja joj kažem da samo proba, imaće problema sa mnom. Ona ima božji dar. Energiju koja ima na koncertima, to je nestvarno. Neverovatna je - rekla je Nada i dodala:

- Verica je više sa njim, to su traume kad Marija otputuje, zove milion puta. Pre nego što se rodio, toliko smo pričale o tome. Pre nego što se rodio molila sam je da ne bude ona luda baba koja samo priča o unuku. Ona: "Ne, ne, neću...", a ona je sad gora od toga. Marija je želela to svim svojim bićem, ne brinem za nju. Liči na Mariju. Ali nestvarno je, ima jedna pesma "Lepi Rade", naišla je ta pesma, on se trgao i počeo u dubku da skače. Na rođenanu je prva pesma išla "Lepi Rade". Narodnjak. To smo se svi smejali. Rođendan je bio bajkovit. Bilo je bajkoviti, dirljivo, prelepo. Imam sliku Marija i Mario, ista im je odela sašila. Jao, koliko je to bilo lepo i dirljivo, sva ta njena priprema, sva ta sreća. Baš sam presrećna što sam deo jedne takve radosti ljudske.

Nada je otkrila da dok je bila u bolnici, Marija je htela da angažuje ljude da pevačica dobija svakog dana poseban ručak i večeru.

- To je dokaz koliko je velik čovek. Jedva sam joj to smetnula s uma. Koga Marija prihvati za prijatelja, taj ne treba da brine. Deluje kao džambas, a emotivac je toliki, da to nije normalno.



Autor: N.Brajović