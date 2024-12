Slade se Breninim bolom: Stravični komentari osvanuli na hrvatskim sajtovima, vređali pevačicu na sve moguće načine (FOTO)

Da svi nisu tako blagonakloni prema Breni, iako je u Zagrebu rasprodala pet arena, i da joj baš svi u Hrvatskoj ne žele najbolje, pokazuju i komentari na društvenim mrežama hrvatskih portala koji su objavili vest o nezgodi koju je doživela

Lepa Brena hitno je operisana u Zagrebu pošto je na trećem koncertu slomila zglob kada je na nju pao kamerman, koji je zadobio lakše povrede. Pevačica se posle hirurške intervencije oseća dobro, javili su organizatori, a i sama Brena se oglasila posle koncerta na društvenoj mreži Instagram, gde se zahvalila divnoj publici.

Da svi nisu tako blagonakloni prema Breni, iako je u Zagrebu rasprodala pet arena, i da joj baš svi u Hrvatskoj ne žele najbolje, pokazuju i komentari na društvenim mrežama hrvatskih portala koji su objavili vest o nezgodi koju je doživela.

"Ne dirati se u Oliverove pjesme, nego šta će ovaj napaćen narod šta su kupili karte sve mi ih je žao", "U mislima sa napaćenim obožavateljima", "To bu je Bog kaznio četnikušu", "Definitivno karma pokazuje svoje", "Drž se ti istočnog pašaluka..." "Sućut štovateljima Brene i Jugoslovenima", "Ako je to jedina način da ne nastupa u Hrvatskoj, onda Bože hvala ti!", "Da Bog pa nikad više ne ušla u Hrvatsku. A njeni fanovi nek idu u Beograd na njene koncerte", "Trebala je nositi vojne čizme kak je nosila i 91 da joj drže zglob", "Di nije vrat", "Ima Boga", "To je zato što pjeva pjesmu od Olivera,četnikuša", samo su neki od zluradih komentara ispod posta na društvenoj mreži hrvatskog portala.

I ispod tekstova na hvratskim portalima o stravičnom lomu Lepe Brene komentari nisu ništa bolji. Naravno, bilo i onih koji srpskoj pevačici žele što brži oporavak, s tim što je njih bilo neuporedivo manje, kao i osude ljudi koji su se ostrvili na Lepu Brenu.

"Koju žrtvu je gospođa podnijela zbog nas, da bi nam ispunila želje i snove, nije malo!ljubav je to prema publici i glazbi sasvim sigurno. U nadi da što prije ozdravi te da joj doktor napiše postedu mirovanja na neko vrijeme, kako bi i nas postedila trauma neko duže vrijeme, a i sebe od daljnjih povreda i troškova, a i bolje i sigurnije bi joj bilo puniti paprike doma nego Arenu", "Svi ovi loši komentari su: ljubomora, zavist, lječenje sopstvenog kompleksa i hranjenjenje bolesnog ega, Brena samo pjeva i širi jedna od pozitivnih vibracija tona, ljudima koji biraju slobodnom voljom da ju slušaju, Brena je legenda, a prvenstveno čovjek", neki su od poruka podrške.

Podsetimo, pevačica Lepa Brena je, i pored velikih bolova, održala koncert do samog kraja i niko nije mogao da primeti da je trpi velike bolove. Na snimcima sa društvenih mreža ipak se može videti da je pevačici zglob zavijen i stegnut, što joj je sigurno pomoglo da kao pravi profesionalac održi koncert do kraja.

"Ovim putem obaveštavamo cenjenu javnost kako se tokom sinoćnjeg trećeg koncerta Lepe Brene u Areni Zagreb dogodila nezgoda radi koje je omiljena regionalna zvezda jutros podvrgnuta operaciji zgloba. Operacija je uspešno obavljena te se pevačica oseća dobro. Do nezgode je došlo kada je član tehničke ekipe nesretno pao s pozornice u spušteni lift te zadobio lakše telesne povrede, upravo u trenutku dok je Lepa Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je povredila. I pored velikog bola, Lepa Brena je još jednom pokazala profesionalizam te vrlo zahtevan koncert odradila besprekorno i do kraja, nošena euforijom publike i željom da ne razočara svoje obožavatelje. Ovaj hrabri čin samo je još jedan dokaz nezine veličine, predanosti muzike i ljubavi prema obožavateljima. S obzirom na proces oporavka, a prema preporuci doktora, odgađaju se najavljeni koncerti koji su se trebali održati danas 10. i 16. decembra u Areni Zagreb", napisali su u saopšetnju organizatori.



