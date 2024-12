Napao me je na pravdi Boga: Barbara Bobak ne ćuti Ljubi Aličiću na prozivke, otkrila zbog čega je odbila da snimi pesmu koju je on napisao!

Naš proslavljeni pevač Ljuba Aličić nedavno je za domaće medije udario žestoko na koleginicu Barbaru Bobak, koja mu nije ostala dužna, te je usledio pravi estradni rat.

Ljuba Aličić nedavno je za domaće medije izjavio kako naša poznata pevačica Barbara Bobak nema hit, a da uzima ozbiljne svote za nastupe, a sada je pevačica ponovo brutalno uzvratila.

Naime, ona je u okviru rubrike "Poštar ili sobarica" u Amidžiju dobila pitanje o Ljubi, na koje je žestoko odgovorila.

Zbog čega si odbila da snimiš pesmu koju ti je napisao Ljuba Aličić?

- Zato što je on nije napisao meni, ta pesma već postoji i tu pesmu je izdao njegov sin. Ja sam malo otišla dalje od kavera i mislim da, malo je skupu cenu tražio za kaver, a druga stvar, nije u mom senzibilitetu. On se pokačio sam sa sobom, on je mene čovek napao na pravdi Boga. Ima raznih, na kreativne načine se trudio da mi ispromašuje ime i prezime, najbolje je bilo Borbara Bau. Malo mi je dosadna ta priča, ali generalno, da. Ja samo sa muškarcima imam problema u ovom poslu, nemam sa ženama. Očigledno su muškarci veće pevačice od žena.

Autor: Nikola Žugić