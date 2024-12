Leteli šamari na sve strane: Džej Zi i Bijonsina sestra se potukli u liftu, kamere sve snimile, a pevačica od tada mudro ćuti (VIDEO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Jay Z, Tanjug AP/Joel C Ryan | |

Glasine o tome šta je izazvalo ovu žestoku porodičnu svađu divljale su tokom cele decenije, a nakon što je reper optužen za silovanje su samo podgrejane.

Reper Džej Zi trenutno je u centru skandala nakon što je otpužen da je silovao devojčicu od 13 godina na žurci Paf Dedija. I dok javnost polemiše o tome da li se to stvarno dogodilo i šta će biti sa njegovim brakom sa Bijonse, ponovo je aktuelizovan jedan snimak.

Sporni snimak prikazuje tuču u liftu. Nastao je pre 10 godina, a na snimku se tuku Džej Zo i Solanž, Bijonsina sestra. I sve to posle Met Gale. Glasine o tome šta je izazvalo ovu žestoku porodičnu svađu divljale su tokom cele decenije, a sada su samo podgrejane.

Leteli šamari na sve strane

Incident između Džej Zija i Solanž se dogodio 5. maja 2014. godine, a fanovi Bijonse i dan dans pričaju o tome.

Ta tri minuta odmah su postala ukorenjena u istoriji pop kulture i poslužila kao prilično oštar podsetnik da su na kraju, čak i sa svojom imperijom od milijardu dolara i svim uspehom Bijonse, Džej Zi i Solanž samo obična porodica koja se svađa kao i ostali.

Kamere sve snimile

Prvi trenuci su pokazali kako Bijonse ulazi u lift i strpljivo čeka u uglu, iznenada je Solanž ušla i odmah se videlo da je prilično zagrejana, ne gubeći vreme da nasrne na Džej Zija, upirući prstom u njegovo lice i jasno izgovarajući neke jake reči.

Šta se desilo?

Postoje brojna tumačenja njohove svađe, ali čini se da ju je i sama Bijonse objasnila na albumu Limunade iz 2016. godine.

Dve pesme su posvećene tom događaju, jedna konkretnoj sceni iz lifta, a druga ženi Beki, za koju se veruje da je bila ljubavnica Džej Zija i tema ove žustre rasprave.

Pesma "Sorry" je jedna od njih kao i "Becky with the good hair". Među stihovima su fanovi našli necverovatnu simboliku.

"Želi me samo kada nisam tu, bolje mu je da zove Beki sa dobrom kosom... Bolje da zove Beki sa dobrom kosom", peva Bijonse i otvara pitanje o toj ženi, te je pretraga za "ko je Beki sa dobrom kosom" jedna od najčešće traženih na guglu ikada.

Međutim, prema insajderu, Beki zapravo ne postoji.

- Beki je bila kombinacija žena i neke od njih su čak išle toliko daleko da su objavile pesme o njoj kao odgovor. Cela stvar je bila uznemirujuća jer su neke bile žene koje je Bijonse poznavala, ali je to ojačalo njenu vezu sa Mišel Vilijams, Keli Rouland, Endži Bijins i Solanž, rekao je izvor za Metro.co.uk.

Autor: N.Brajović