NEMA KUĆNU POMOĆNICU, NE PRATI MODU Ko je bivša žena Dejana Stankovića od koje se RAZVEO posle 23 godine: Sestra je njegovog kolege i imaju troje dece

Dejan Stanković, čuveni bivši fudbaler i sadašnji trener, razveo se pre godinu dana od supruge Ane Aćimović, nakon 23 godine braka.

Dejan Stanković trenutno uživa pored nove izabranice, sa kojom, kako saznajemo planira tajno venčanje.

Inače,Stanković sa bivšom suprugom Anom ima trojicu sinova Stefana, Filipa i Aleksandra.

Ljubav na prvi pogled

Za bivši suprugu Anu pričao je da je najbolji potez njegovog života. A ona ga je pratila tokom čitave karijere.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao"- ispričao je Dejan.

Inače, Ana je rođena sestra njegovog nekadašnjeg saigrača, Milenka Aćimovića.

Fudbaler se u nju zaljubio sa samo 19 godina. A ona nikada nije eksponirala njihov privatan život.

- Nju ne zanimaju javni život i popularnost. S Anom mi se desila ljubav na prvi pogled, odmah sam se zaljubio u nju, čim sam je video. Odmalena smo skupa, imao sam devetnaest godina kada smo počeli vezu. Zajedno smo otišli u Rim, gde sam igrao za „Lacio", skupa smo odrastali, sticali sva životna iskustva i osnovali porodicu. Sve smo sami stvorili, čime se ponosim", rekao je Stanković u jednom intervjuu.

"Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, vera i nada", rekao je Stanković svojevremeno za magazin "Gloria".

Dejanovi sinovi, bave se fudbalom.

- Sinovi su počeli da treniraju fudbal kada su imali pet-šest godina. Najvažnije je da su se zabavljali baš kao što to i sada čine. Stefan je izašao iz te priče, a Filip i Aleksandar su na dobrom fudbalskom putu", rekao je Stanković svojevremeno.

Ana nema kućnu pomoćnicu

Inače, Ana je veoma posvećena porodici, ne želi da bude poznata u javnosti, nije veliki ljubitelj mode, vreme provodi sa porodicom i nema kućnu pomoćnicu koja joj pomaže u obavezama oko domaćinstva, pisali su mediji

