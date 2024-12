Obratila se ocu emotivnim rečima! Jovana Jeremić okačila sliku sa tatom pa mu poručila: Hvala ti, dao si mi parvi standard za muškarce (FOTO)

Predivne reči!

Jovana Jeremić na svom Instagram profilu podelila je sliku sa ocem i posvetila mu emotivnu poruku.

- Tata, volim te najviše na svetu. Hvala ti što si najbolji otac koji postoji. Hvala ti što si mi pružio ljubav i bezbrižnost. Što si mi dao sigurnost i što si postavio pravila i standarde u mom odnosu prema muškarcima. Tvoja ćerka - napisala je voditeljka.

Verili se u tajnosti

Voditeljka Jovana Jeremić verila se u strogoj tajnosti. Naime, njen partner, biznismen Dragan Stanković ju je verio dijamantskim prstenom baš na dan njenog rođendana.

Jovana je sada istakla da priželjkuje porodicu, ali da za sada ima važnije stvari kao prioritet, a to je da dođe do aktuelnog predsednika Amerike, Donalda Trampa i uradi intervju sa njim.

- Priželjkujem porodicu i sve ono što ide uz to. Meni je sada najvažnije da dođem do Trampa, to je misterija koja se ne može otkriti. Ja sebi zacrtam visoke ciljeve i onda svi od mene to i očekuju, ali Bože zdravlja desiće se i to. Neka bude da mi je to želja za 2025. godinu. U Srbiji, smatram, da sam sve osvojila, sada je red na svetsku karijeru. Ja sam mnoge svoje snove već ostvarila, materijalno sam zbrinuta, ali imam još želju da uradim intervju sa Donaldom Trampom.

Svadba joj nije prioritet

- Svadba nije prioritet. Nisam ja taj tip žene da mi to bude prioritet u životu. Ljubav je uvek na prvom mestu, ali te propratne stvari su mi usput. Sad 13. opet idem u Ameriku, tako da sam fokusirana na to.



Autor: N.Brajović