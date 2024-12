Voleo bih to da skinem, nisam išao kod vračare: Petar Mitić otvorio dušu o najvećem strahu

Pevač Petar Mitić jednom prilikom priznao je da ima veliki strah, koji godinama ne može da prevaziđe zbog čega je pomišljao da potraži i stručnu pomoć.

Naime, on često nastupa u inostranstvu, te je neminovno da putuje avionom, ali mu je to veliki strah zbog situacija koje je ranije doživljavao na putovanjima.

- Imam jedan strah i ne krijem, to je letenje avionom. Bilo je tu turbulencija, nevremena i javio se kod mene taj neki strah koji bih voleo da skinem. Nisam išao kod vračare, ne verujem u to, ali mislim da postoje neki psiholozi koji mogu da reše to - ispričao je jednom prilikom.

Njegova supruga Ivana Pavković obožava putovanja i daleke destinacije, ali Petar radije bira bliža mesta kako bi izbegao letenje avionom.

- Mojoj Ivani je želja da malo više putujemo po svetu, a ja sam u fazonu što možemo kolima u redu, što ne možemo, nemoj molim te – rekao je Petar.

Autor: M.K.