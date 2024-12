Denser Gagi Đogani stigao je na punoletsvo Đoletovog i Vesninog sina Adriana dobro raspoložen i spreman za veselje, a slavljeniku je na poklon doneo kovertu.

Popularni denser stigao je na 18. rođendan svog bratanca Adriana Đoganija i odmah na početku otkrio okupljenin novinarima da iako oni nisu bili na punoletstvu njegove ćerke Nine on im to nije zamerio.

- Svi koji smo večeras ovde, smo u super smo odnosima. Porodica se okuplja i van proslava, viđamo se stalno. Doći će i Luna i Marko, iako Mia ima temperaturu, ali su se organizovali da je baka čuva. Kasnije će doći i Nina - počeo je Gagi, pa nastavio:

- Večeras se fokusiramo na Andriana, on je centar ovog slavlja, bićemo veseli, verovatno ću i zaigati. Đole mi je najavljivao da će biti puno nekih iznenađenja - rekao je Gagi okupljenim medijima.

Denser je otkrio da se na slavi kod ćerke i zeta odlično proveo i da je đuskao kao da ima 22 godine, a zatim na ulazu pozirao sa Đoletovom ćerkom Silvijom.

Na proslavi se pojavila i Luna Đogani, Gagijeva i Anabelina ćerka.

Autor: M.K.