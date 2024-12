Zakopali smo ratne sekire: Nakon javnih sukoba i teških reči, Luna blista na slavlju kod Đoleta i Vesne, a evo šta kaže o njihovom odnosu (FOTO)

Denser Đole Đogani i njegova supruga Vesna Đogani napravili su gala slavlje povodom 18. rođendana sina Adriana, a na proslavu punoletstva došli su i Luna i Marko Miljković.

Ćerka Đoletovog brata Gagija, Luna Đogani na slavlje je stigla u pratnji svog muža. Luna se na Adrianovom punolestvu pojavila u ljubičastom miniću i nije skidala osmeh sa lica. Luna je slavljeniku na poklon donela koverta.

- Baka čuve unuke, i hvala joj na na prilici da se mama i tata malo opuste. Uspeli smo da dođemo iako Mia ima tmperaturu. Ja ne volim da ostavljam decu kada su bolesna, ali obećali smo da ćemo doći, Adrianu je 18. rođendan, a to nije svaki dan. Mia je bolje, sa bakom je, virus kao i svaki drugi. To su vrtićke bolesti mi smo navikli na to - ispričala je Luna.

Prema njenim rečima sve ratne sekire su zakopane i svi porodični sukobi su okončani.

- Čim smo tu, znači da je sve kako treba. Adriano je moj brat, mi smo inače veoma bliski. Viđamo se često kod naše tetke u Zemunu. To je naša oaza i mesto okupljanja naše porodice, mislim na tatinu porodicu. Radujemo se žurci, hvala im što su nas pozvali - ispričala je jutjuberka.

