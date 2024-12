Znam ga kako diše: Sofija Šašić se prisetila ljubavi sa Nemanjom Radonjićem, a šuškalo se da je pukla tikva zbog prevare

Naš slavni fudbaler Nemanja Radonjić važi za velikog zavnodnika, a trenutno je u ljubavnoj vezi sa zgodnom i prelepom, Isidorom Kadijević.

Poznato je da fudbaleri šetaju prave lepotice, a među njima je i fudbaler Nemanja Radonjić, koji je pre Isidore Kadijević, svojevremeno bio i u emotivnoj vezi sa ćerkom poznatog pevača Željka Šašića, Sofijom Šašić.

Njihova romansa trajala je dve godine, a do raskida je navodno došlo kada ju je sportista prevario. Sofija dugo nije govorila o ljubavi sa Radonjićem, ali je pre nekoliko meseci iznela detalje njihovog odnosa.

Kako je tada navela, ona i Nemanja su se intezivno družili pre početka veze, te je navela da ga jako dobro poznate, a tom prilikom se dotakla i njegovog neverstva.

- Ne daj Bože da nešto treba Nemanji ili meni, mi smo uvek tu jedno za drugo. To je najbitnije i najlepše, na kraju. Ipak sam sa nekim dve godine provela, nije to malo... Mi nismo raskinuli zbog njegovog neverstva. Šta je radio pre mene i šta radi posle mene to me ne zanima. Mi smo se družili dugo pre nego što smo uplovili u vezu - pričala je Šašićeva.

"Nije istina da me je varao"

Sofija je tada istakla da Radonjić nije smeo u njihovoj vezi da švrlja jer bi ona to odmah raskrinkala.

- Nemanja Radonjić i ja se jako dobro poznajemo. Baš zbog toga nije mogao da se opušta nešto preterano, jer sam znala, a znam i dan-danas, kako diše. Znam da se pisalo da smo raskinuli zbog neverstva, ali to nije istina - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić