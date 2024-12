PROFESORI SU DOLAZILI DA ME SLUŠAJU: Sneki progovorila o svojim počecima

Snežana je pre 57 godina rođena u Pančevu, a svoju porodicu opisuje kao radničku i poštenu.

Snežana Babić Sneki gostovala je u jednoj emisiji gde je govorila o svom detinjstvu, ali i počecima karijere, kada su njeni profesori iz škole dolazili da je slušaju.

- Završila sam nižu muzičku školu "Jovan Bandur" u Pančevu, a zatim srednju muzičku - smer solo pevanje, pa Elektrotehničku. Moja se sestra i ja smo deca jedne kvalitetne, radničke porodice. Bila sam vukovac i izuzetna učenica sa svim peticama. Bila sam i članica mnogih sekcija i išla sam na brojna takmičenja. Kada sam završila osnovnu školu, razmišljala sam o tome da želim da se što pre zaposlim. Iz tog razloga sam baš upisala Elektrotehničku školu. Međutim, s obzirom na to da sam bila deo mnogih kulturnih društava, znala sam da će muzika biti moj poziv. Iz tog razloga nisam ni upisala fakultet - priča Sneki, pa se priseća svojih početaka:

- Sa 13 godina sam bila deo Radija Beograd i odseka Žarka Milanovića, koji je pripremao pevače, što je bio prestiž. Moj prvi nastup je bio sa KUD "Abraševićem" na jednom međunarodnom festivalu folklora u Marselju, pred 5.000 ljudi. Kasnije, sa 16 godina, sam sa svojim orkestrom počela da radim u kafani "Sloboda", u kojoj su počeli i Tozovac, Nada Topčagić i mnogi drugi. Ja sam imala sreću da jednim nastupom u "Disko-folku" privučem pažnju i da me direktorka marketinga PGP RTB-a Lidija Habić zapazi. Želim da je anđeli čuvaju. Ona je mnogo uradila za danas popularne pevače. Posle toga sam potpisala ugovor, nakon čega su usledili brojni hitovi, pa i "Takni me, takni".Babićeva kaže da nije uvek sve išlo kao po loju.- Nas šef "Slobode" nije hteo da angažuje. Rekao je: "Šta će ova mala tu?!" A ja mala, nerazvijena, kao prava školarka. Tada naš šef benda kaže: "Ličina, ajde ti nas primi jedno mesec dana! Pa, ako bude bilo dobro, daćeš nam nešto, ako ne - mi odosmo". I on nas ipak primi... Mi krenemo i već posle sedam dana u "Slobodi, koja je primala 600 ljudi, niste mogli da nađete slobodnu stolicu. Toliko smo im dobro razradili lokal!Naposletku su i profesori iz škole dolazili na Snežanine nastupe.- I danas se sećam časa matematike, ja došla umorna, a profesor Gregović mi kaže: "Babićeva, na tablu!" Ja rekoh: "Profesore, ne mogu sada ovo da rešim!" A on će: "A, možeš da pevaš u "Slobodi" svako veče!" Ipak, posle su mi svi profesori dolazili, a ja sam im ostavljala stolove. Pevala sam, sećam se, pesme Lepe Brene, koja je uveliko bila megazvezda, Vesne Zmijanac, Nade Obrić...

Autor: M.K.