Maja Berović konačno priznala šta se tačno desilo s Bubom, pa spomenula i Jalu: Koreli se odmah oglasio i javno poručio jedno, gore mreže! (FOTO)

Pevačica Maja Berović progovorila je otvoreno o odnosu sa reperom Bubom Korelijem, sa kojim je ranije sarađivala. Mnogi misle da su oni u svađi, a prašina se podigla kada su jedan drugom lajkovali fotografije.

Maju su pitali da li je stupila u kontakt sa reperom i da li su se čuli nakon tih lajkova, na šta je pevačica rekla:

- Buba je uvek znao da izazove pažnju javnosti. On je neko ko to jako dobro radi i svaki put kada mu je to potrebno, on jako dobro zna da nađe način kako će to da uradi, na koji način. Ovog puta je bilo tako i završilo se na tome, mi se nismo ni čuli, ništa nije bilo - rekla je Maja, pa pomenula i Jalu i otkrila zašto njemu nije lajkovala objave.

- Pa nije ni Jala ništa. Buba je taj koji se prvi oglasio tim povodom - priznala je Maja.

Na pitanje jesu li ratne sekire zakopane, Maja Berović je istakla da nikada nisu ni postojale među njima.

- Pa ne, nisu ratne sekire zakopane iz prostog razloga što se mi nikad nismo ni posvađali. Mi smo onako prećutno završili našu saradnju na jedan potpuno civilizovan način. Nikad se nismo svađali, nikad nismo jedni drugima uputili neku ružnu reč. Ni ja njima, ni oni meni, tako da je ne mogu da kažem da smo se mi posvađali iako to ljudi misle. Ljudi misle da, ako sa nekim ne sarađujem, da tu odmah postoji nekakva svađa, što svakako nije tako - rekla je pevačica.

Snimak ovih Majinih reči osvanuo je na TikToku, a Buba se oglasio u komentarima:

- Ne dirajte mi Maju - poručio je kratko bosanski reper.

Autor: M.K.