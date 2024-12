DOK SAM DOBIJALA BATINE, MISLILA SAM DA ME VOLI: Goca Tržan progovorila o stravičnom nasilju: Prvo je bilo koškanje, pa davljenje...

Svojevremeno je ispričala kako je imala problema sa zlostavljačem.

Poznata pevačica Goca Tržan javno je priznala da je nekada varala svog tadašnjeg partnera, naglašavajući da se to dogodilo pre mnogo godina. Svojevremeno je ispričala kako je imala problema sa zlostavljačem.

- Da se razumemo, ne radi se o mom bivšem mužu, kaže Goca aludirajući na Ivana Marinkovića. Tuga, neverica i bol nisu mogle da nadjačaju ljubav, makar ono osećanje za koje je Goca mislila da je ljubav.

- Posle prvog udaraca sam se borila, onda sam otišla, a potom sam se vratila. To je isprva bilo koškanje, unošenje u facu i onda davljenje. Nije ni bilo jutra pošto nisam spavala. Bilo je strašno, to je bila ozbiljna patologija. U nekim trenucima nas je ta agresija spajala na neki način, misliš da je to ljubav, a izvinjava ti se da više nikada to ne bi uradio, priča Goca i dodaje:

- Dok sam dobijala batine, mislila sam da me voli. U stvari, mislila sam da će me zavoleti ako ga promenim. Ali onda sam shvatila da nijedna žena neće uspeti da promeni muškarca - rekla je Goca za "Kutak.net".

Inače, to nije jedina trauma koju je pevačica pretrpela. Naime, ona je imala samo 18 godina kada ju je tadašnji najbolji drug pokušao napastvovati, ali je uspela da se odbrani.

- Moj drug i ja smo bili veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikad pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na se*s. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila osude okoline: "Šta je tražila sama sa njim?" Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga - rekla je pevačica svojevremeno za Informer.

Autor: M.K.