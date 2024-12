VOLI SKUPE STVARI I NAVIKNUTA JE NA LUKSUZ: Ovo je zgodna žena Aleksandra Mitrovića, dve godine je starija, a evo čiju je ćerku fudbaler zaveo (FOTO)

Zaprosio sam je u porodičnom okruženju, dok smo večerali u našoj kući i baš je bila u šoku, ispričao je fudbaler.

Žene fudbalera su najčešće i njihove najveće podrške. Tako jedna od njih je i atraktivna Kristina Janjić, koja je dve godine starija od fudbalera. Ova lepotica godinama je najveća podrška i životna saputnica čuvenog srpskog golgetera Aleksandra Mitrovića. Ova dama fudbalerovo srce odavno je osvojila. U martu 2016. godine dobili su prvo dete, sina Luku, a već krajem 2017. godine stigla je i ćerkica. Kristina i Aleksandar venčali su se 2021. godine, a potom i pravili veliku svadbenu ceremoniju u Beogradu. Već sledeće godine dobili su još jednu ćerkicu.

O emotivnom životu i tome koliko mu emotivna stabilnost pomaže u karijeri govorio je i Aleksandar pre nekoliko godina. On je priznao da mu ljubavna harmonija daje vetar u leđa.

"Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite s treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu – rekao je Aleksandar pre nekoliko godina.Da je to nešto što ga motiviše pokazalo se kao istinito jer je s godinama sve bolji i bolji na terenu, kako u klupskom, tako i u reprezentativnom dresu. Nema sumnje da će Kristina biti ponovo Aleksandrova amajlija i seloj srpskoj naciji doneti sreće i razloge za osmehe kad god čuveni Mitrogol bude postizao golove.

– Zaprosio sam je u porodičnom okruženju, dok smo večerali u našoj kući i baš je bila u šoku. Nije to očekivala - izjavio je jednom prilikom Mitrović za „Gloriju”. Nakon što ga je zbunjeno posmatrala, nekoliko minuta kasnije, nije krila sreću.

Naš fudbaler našao je novi angažman u Saudijskoj Arabiji, gde sad igra za Al Hilal. Oni su se prošle godine preselili u tu zemlju, a Kristina neretko na svom Instagramu profilu objavljuje slike luksuznog života i čini se da bračni par zaista uživa. Inače, Kristina je ćerka našeg čuvenog sportskog radnika, nekadašnjeg fudbalera, sada trenera Aleksandra Janjića.

Autor: M.K.