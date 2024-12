VELJKO RAŽNATOVIĆ IMA DVE FARME SVINJA: Progovorio o zaradi i biznisu u koji je uložio 50.000 evra

Veljko Ražnatović, osim toga što se bavi boksom, ima farmu sa svinjama.

Bokser i sin najveće balkanske zvezde Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom živi u Titelu, rodnom mestu svoje žene gde je razvio biznis.

- Imam dve farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim će biti kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. godine. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela - rekao je Veljko.

Ima tri sina

Veljko ima sa suprugom Bogdanom tri sina: Željka, Krstana i Isaiju a kao ponosni otac muške dece, želi da im pruži sve u životu, a kako kaže uvek mora da se ima rezerva prihoda.

- Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave deca moje dece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku vizio u glavi znao sam da moram da je realizijuem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj deci. Ja bih smatrao da sam promašaj. Moja deca moraju da imaju sve u životu, kao i ja što sam imao. Mislim da sam sposoban, kažu da ne treba imati plan B, ali ako ne bude bilo ništa od sporta imaću rezervu - ispričao je Ražnatović.

Veljko se nada devojčici

- Ja živim sada u Titelu. Ovde sam sada dok se spremam za takmičenja. Vraćam se u svoje selo, mene grad više videti neće. Maštao sam oduvek da imam dva sina...ovo treće dete je samo plus. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova. Roditelji su za Krstana, baš kao i za Željka, odabrali državni vrtić u Titelu, koji se nalazi u blizini porodične kuće. Krstan i Željko imaju iste uslove odrastanja kao i druga deca. Na Željka uvek mora neko da pazi. Njemu je lepo i u Titelu i kod moje mame, totalno drugačije provodi vreme u Beogradu i ovde kući. Ja smatram da je za njega zdravije da odrasta u Titelu.

Uložio 50.000 evra u biznis

Veljko je nedaleko od Žitorađe u selu Stara Božurna, kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata. Prema priči meštana, on je u ovaj posao uložio oko 50.000 evra.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada -pričao je komšija.

