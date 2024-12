Glumac teatra Odeon, otkrio koji nesvakidašnji hobi ima, pa se osvrnuo i na svoje emotivne veze!

Nenad Stanojević glumac je teatra "Odeon", a sada je gostovao u emisiji "Magazin in".

Gost Sanje Marinković u emisiji "Magazin In" bio je Nenad Stanojević, glumac je teatra "Odeon". Nenad u mjuziklu o Šabanu Bajramnoviću tumači lika Marka Zdjelara.

- Tumačim lika Marka Zdjelara, to je čovek koji je stvarno postojao. On je zajedno sa Šabanom bio na Golom otoku. Za potrebe predstave, režiseri su čak zvali jedine preživele sa Golog otoka, kako bi dobili više informacija. Zapravo tako je Šaban i okrio njegov talenat za pevanje - otkriva Nenad.

Takođe, Nenad otkriva da je imao emotivnu vezu dugu 12 godina, te je iz veze ušao u novu vezu, ali kako ističe ništa bez ljubavi. Takođe kaže da je za strast bitno da žena drži do sebe. I da ne voli ljubomoru.

Na pitanje voditeljke Sanje Marinkoivć za koju odluku je siguran da neće promeniti u sledećoj godini Nenad daje zanimljiv odgovor:

- Kupovina parfema, tu sam bankrotirao. Ne znam, to je strast i hobi. Za mene je to prozor kroz sećanja, to je najintenzivniji oblik sećanja, kada osetiš nečiji parfem.

-Koliko imaš parfema u kolekciji? - pitala ga je voditeljka.

- Negde oko šezdesetak, imam u stanu deo police gde svi stoje poređani. Obično mi devojke govore da nisam normalan, ali kada im objasnim, preporučim sve bude okej - rekao je Nenad.

Na pitanje voditeljke kako začiniti ljubav da bi ona trajala Nenad ima zanimljiv odgovor.

- Očigledno loše, čim nije uspelo. Mislim da ne postoji konkretan recept, sve treba raditi po osećaju i intuiciji - otkrio je Nenad kroz smeh.

Osvrnuo se i na svoju emotivnu vezu, pa otkrio šta mu to devojka kaže kada u zoru dođe kući.

- Trenutna devojka sačeka me posle svakog putovanja i proba, i to je definitivno najlepša stvar na svetu.

Autor: K.K.