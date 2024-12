Glumica otkrila koja ljubav je najbitnija u životu, pa dala svima savet zlata vredan!

Glumica Zinaida Dedakin (64) je osoba koja gde god da se pojavi plen svojim vedrim duhom.

Glumica Zinaida Dedakin bila je gost emisije "Magazin in" čija je voditeljka i autor Sanja Marinković. Sanji se u jednom momentu pridrižila novinarka Pink.rs - a Snežana Zindović koja u sklopu emisije ima svoju rubriku "Čorba", ona je sve prisutne rešetala tračevima koji se pišu o njima.

Glumicu Zinaidu pitala je da li je tačno da je prošla kroz emotivni raskol, i kako se piše da joj je u tom momentu tuga izjedala srce.

- Da, na kub. Radila sam, vrlo sam bila vredna. Borila sam se, odakle je ta tuga došla, i zašto me šteti. Uspela sam nakon toga, ali radim i dalje - otkriva nam glumica, pa nastavlja:

- Upravo jer će sada u vreme ovih prazničnih dana mnogi ljudi biti sami u svojim stanovima i sobama, jako je važno da prihvatimo svoju tugu. Kada smo tužni da plačemo, kada nam nije dobro da prihvatimo da nam nije dobro. Da li će neko ući u naš život ili neće, ali da se pozabavimo svojim unutrašnjim ja. Da zavolimo ovu osobu unutra. Jako je važno da provodimo dobro vreme sami sa sobom - rekla je Zinaida.

Prisetimo se, glumica se svojevremeno suočila sa opakom bolešću, koji kako kaže izlečila je sama, a pomogli su joj ljudi koji je vole i koje ona voli. Tada je naučila kako je veoma važno zavoleti sebe, i svoje ja.

- Da, ja sam se razbolela. Ali kažem, toga više nema. Nisam više bolesna. Ali, ono što je najlepše u svemu tome, ko me je u svemu tome lečio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Verovala sam u "bele misli", ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne verujete. Moja deca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji - ispričala je glumica, a potom dodala:

- Baš prijatelji, oni su mi izlečili tumor. Taj tumor je nestao, koji je inače bio veoma veliki. Bila je zakazana operacija. Da li neko veruje ili ne veruje? Više se time i ne bavim. Moji prijatelji, ljubav i toplina su bukvalno istopili taj moj tumor. Njega nema godinama - ispričala je Zinaida u jednoj emisiji.

