Ivana Korab krije muža kao zmija noge! Sada otkrila sve detalje o vantelesnoj oplodnji i komplikacijama u trudnoći!

Manekenka Ivana Korab ima dvoje dece, a o procesu vantelesne oplodnje i borbi za potomstvo javno je govorila.

Ivana Korab muža krije kao zmija noge, ali je otkrila da njen suprug ima dete iz prvog braka.

- Moj suprug ima jedno dete iz prvog braka, onda smo se dogovorili i ja sam mu rekla: "Rodiću dvoje dece i dvoje ću da usvojim". I ja sam mu to rekla pre nego što smo se prvi put i poljubili, on je toga bio vrlo svestan - rekla je jednom prilikom manekenka za "Unu".

Manekenda je svojevremeno ispričala da je imala probleme u trudnoći.

- U drugoj trudnoći sam imala cistu koja je bila tri puta veća nego sam plod. I kada ti znaš da mogu neke loše stvari da se dese, da zbog te ciste možeš da izgubiš plod, ja sam došla kod doktorke i ona je meni rekla: “Nemoj da brineš, to je moj problem. Sve je stvar pristupa". Nisu meni sve ovce na broju i nije meni život bajka, ali način na koji se ja nosimo sa problemom je ono što je do samih nas. Koliko god da ti se tvoj problem čini da je najgori, uvek ima gore. Imala sam ja te loše periode, kada sam izgubila bebu, stvarno mi se svašta ružno desilo. Spuštala sam se niz stepenice i krv je krenula niz noge ispred mog bratanca od tri godine. To mi je bila “jagodica na torti”, jer se pre toga desilo svašta nešto ružno. Neki ljudi te iz dobre namere pitaju kako si, a ja da bih im sve to ispričala, ja to ponovo preživljavam. I da ne bih dolazila u te situacije, povukla sam se u sebe - objasnila je ona u emisiji "Blic dan".

Autor: K.Kelava