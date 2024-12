Nakon što je puštena na kućno lečenje, oglasila se Lepa Brena! Otkrila kako teče oporavak: Svaki dan dobijam...

Jugoslovenska zvezda, Lepa Brena, nedavno je na trećem koncertu u Zagrebu polomila nogu.

Do nezgode je došlo kada je snimatelj pao na nju, dok je ona stajala u liftu ispod bine. Pevačica je profesionalno odradila koncert do kraja, a potom je hospitalizovana, gde joj je hitno urađena operacija noge.

Dan nakon zahvata puštena je na kućno lečenje, a iz Zagreba je prešla u Beogradu, u svoju porodičnu vilu, gde danas svi bližnji brinu o njoj.

Brena se oglasila putem društvenih mreža i zahvalila se za svu podršku i ljubav koju dobija tokom ovog teškog perioda.

- Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobijam svakodnevno. Ja se osećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze... A moj tim i ja vam punom parom pripremamo nešto još bolje.

Tako da.... pripremite se. Šou se mora nastaviti - najavila je Brena.

Inače, kako je juče saopštila, održaće nastup u novogodišnjoj noći, koji je odavno zakazan u Beogradu.

Kako je još ranije najavljeno, Brena će 31.12. nastupiti u Sava centru. Mnogi su mislili da se zbog povrede nastup otkazuje, ali je Brena ipak odlučila da ga održi.

pročitajte još Lepa Brena puštena iz bolnice: Evo u kakvom je stanju pevačica dan nakon operacije

- Šou se mora nastaviti - napisala je Lepa Brena u objavi na Instagramu i poručila:

- Vidimo se 31.12. Voli vas vaša Brena - napisala je jedna od naših najvećih muzičkih zvezda uz pesmu "The show must go on" grupe "Queen".

Autor: Nikola Žugić