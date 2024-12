Ove naše pevačice su javno priznale da su bile ljubavnice! Dok jedna nije ni znala da je sa oženjenim muškarcem, druga je uživala u paralelnom odnosu!

Mnoge zvezde sa estrade svim silama trude da privatnost zadrže za sebe. Pojedine pevačice nisu imale problem da javno priznaju da su u nekim trenucima u svom životu bile ljubavnice.

Dok neke od njih tvrde da je muškarac sa kojim su započele romansu krio da je u braku, te da nisu znale u šta se upuštaju, druge otvoreno kažu da su svesno ušle u vezu sa zauzetim.

Pevačica Višnja Petrović priznanjem da je bila u vezi sa oženjenim čovekom, iznenadila je mnoge.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer sam poročna - iskreno je priznala Višnja.

Pevačica Zlata Petrović takođe je priznala da je bila ljubavnica oženjenom muškarcu, a njihova veza trajala je čak pet godina! Zlata nije rekla o kome je reč, ali je istakla da je uvek sa muškarcima bila iz ličnog zadovoljstva, nikada iz koristi:

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se! Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem: “Neka traje koliko traje” i ne nerviram se ni oko čega! - rekla je nedavno Zlata.

Pevačica Katarina Grujić danas uživa u srećnom, porodičnom životu, međutim, kako jednom prilikom ispričala, i ona je bila u vezi sa oženjenim muškarcem.

- Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod - rekla je Katarina tokom gostovanja u jednoj emisiji, a na pitanje da li je reč o poznatom fudbaleru koji se kroz medije provlačio zbog brojnih afera, Katarina nije želela da odgovori.

Poznatu hrvatsku pevačicu Alku Vuicu dovodili su u vezu sa zauzetim političarom i oženjenim fudbalerom, nakon čega je Alka iznenadila neočekivanim priznanjem.

- Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći netaknut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - rekla je jednom prilikom za hrvatske medije.

Nakon što je stavila tačku na brak sa bivšim suprugom, pevačica Andreana Čekić upustila se u romansu sa Markom Miloševićem, koji je bio oženjen, a njegova žena Marina je nakon toga pevačicu optužila da je njenom detetu “ukrala oca”.

- O meni nema realno šta ružno da se kaže. Ja sam neko ko je uvek iskren i otvoren. Čak i kada su pisali da sam otela tuđeg muža, to je samo natpis. Naravno jako je ružno kada dobiješ etiketu, teško da možeš da se rešiš toga. Međutim, nisam davala izjave, niti sam demantovala niti potvrdila. Markov i moj brak su bili pri kraju, jer da nije tako ne bi se našli, to je normalno. U životu treba raditi kako ti srce kaže - rekla je ona jednom prilikom.

Ljupka Stević je 10 godina bila u tajnoj vezi sa oženjenim pukovnikom Dragišom Simićem, sve dok ga nije uhvatila u laži i napravila haos na parkingu.

Pevačica ga je prisluškivala i saznala da ima još ljubavnica, nakon čega mu je kamenom razbila dva vozila, povredivši, pritom, i svoju ruku. Snimak njenog divljanja po parkingu ubrzo je postao viralan. Ona je priznala da je svom partneru postavila prislušne uređaje u automobil, te je na taj način i saznala za njegove dogovore sa drugim devojkama.

Ljupka je tvrdila da je sa njim planirala brak i decu. Simić nije želeo da je tuži, a situaciju javno nije komentarisao.

Autor: pink.rs