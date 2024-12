Ne štedi reči! Marija Šerifović urnisala kandidata zbog pevanja: Kako pevaš Šabana sa ovim ukrasima iz brdsko-kamenitih predela?!

Iz Srebrenika, Haris Hasanbegović, predstavio se stručnom žiriju "Zvezda Granda" numerom Šabana Šaulića "Tajna želja", kao i pesmom Jašara Ahmedovskog "Jednoj ženi za sećanje dugo".

Stručni žiri, Harisu Hasanbegoviću dodelio je dva panik tastera, kao i četiri glasa "DA".

- Ja ne mogu uopšte da razumem, ja ne znam šta je bilo lepo za četiri glasa?! Momak, okej, imaš neko znanje...Kako se peva Šaban sa ovim ukrasima iz brdsko-kamenitih predela. To što si ti večeras pevao, to što misliš da možeš da pevaš, to su tri galaksije udaljene milion svetlosnih godina - rekla je Marija.

- Ja čim čujem da je nešto malo dobro i da se može raditi, ja dam glas. Istina je da si ti bildovao, bildovao u Šabanovoj pesmi, ali zato je tu neko da ti pokaže da to ne treba da radiš - rekla je Ana Bekuta.

- Prva pesma je bila za panik, ali ne dajem na prvoj pesmi panik. Imaš moju podršku, sa srećom - rekla je Snežana.

- Postojale su nekada mašine za kucanje, tebi je svejedno je l' pevaš Šabana ili Šabana ili ponovo Šabana. Ništa se ne dešava, samo si zadržao svoju boju - rekao je Bosanac.

S obzirom na to da je imao na kraju četiri glasa "DA", on je za svog mentora odabrao Viki.

Autor: Nikola Žugić