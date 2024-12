Vesna Zmijanac progovorila o Milanu Stankoviću: Otkrila kakvo mišljenje ima o njemu, pa priznala: MOLILA SAM GA....

Pevačica Vesna Zmijanac otkrila je nove informacije o Milanu Stankoviću koji se povukaosa javne scene i posvetio veri.

Nedavno se pisalo da se Milan Stanković ipak vraća na javnu scenu, a Vesna Zmijanac otkriva da se sa njim nije čula nekoliko meseci.

- Nismo se čuli poslednjih dva-tri meseca. Nisam sigurna da se on nešto spektakularno vraća još. Nadam se da će se poželiti i da će mu to doći. Za mene je on jedan od najboljih pevača na svetu i molim ga već tri godine da se vrati. Mislim da čeka pesmu, ne može on da peva šta bilo. Mora sam to da pravi, a to je posao. Bez problema bi mogao da bude svetska zvezda, rekla je za Radio Svetski.

Pevač Milan Stanković pre nekoliko godina potpuno se povukao iz javnosti, a pisalo se mnogo o tome da želi da se zamonaši.

Kako se pisalo u medijima, Milan je želeo da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Inače, pre nekoliko meseci oglasili su se iz manastira Podamine gde su naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

