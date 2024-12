Otkrivena tajna devedesetih: Bregoviću zapalili auto, on nazvao vođu čuvenog klana, pa nastao haos na ulicama!

Goranu Bregoviću žestoki momci ukrali skupoceni automobil ispred zgrade, ali je on pozvao Zorana, koji je stvar uzeo u svoje ruke, pa mu je vraćen za samo sat vremena

Goran Bregović je sredinom devedesetih bio na meti ozbiljnih kriminalaca, ali ga je od njih spasao Zoran Šijan! On je samo zahvaljujući nekadašnjem vođi „surčinskog klana“ vratio skupoceni automobil koji su mu ukrali opasni momci. Čuvenom muzičaru je devedesetih godina auto ukraden u centru Beograda, ispred zgrade u kojoj je stanovao, pisao je Kurir pre nekoliko godina. Bregin blizak prijatelj prisetio se tog nemilog događaja.

- Goran i Zoran nisu bili bliski prijatelji, ali su se cenili i poštovali. Jednom prilikom muzičar je upao u nevolju i nije znao šta da radi. On se parkirao ispred zgrade u kojoj je tada stanovao i popeo se u stan da uzme neke papire. Međutim, neki kriminalci su ga pratili i iskoristili su priliku da mu ukradu automobil koji je tada bio jedan od najskupljih u gradu. Kad je Goran video da njegovih luksuznih kola nema na mestu gde ih je ostavio, poludeo je. Znao je da je pokraden. Uplašio se da ga lopovi ne prevezu preko granice ili da mu čak traže veliku svotu novca za otkup, što se radilo. Nije se mnogo uzdao u policiju, pa je rešio da pozove Šijana i zamolio ga za pomoć - priča Bregovićev prijatelj.

On kaže da je tadašnji suprug Goce Božinovske, koji je ubijen 1999, odmah krenuo u potragu. Pozvao je svoje bliske saradnike i automobil je nađen za sat vremena.

- To je bilo teško vreme. Automobili su se krali kao alva. Lopovi tada nisu računali na to da Brega poznaje Šijana. Da se on nije umešao, teško da bi auto bio pronađen, ali kada je odreagovao najjači u gradu, naravno da je problem rešen za tili čas. Muzičar je bio presrećan i nije znao kako da mu zahvali. Od tada niko nije smeo da baci oko na njegova kola, a kamoli da ih ukrade - završava naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Gocu Božinovsku, koja potvrđuje ovu priču.

- Mnogo puta sam to rekla, ali nikada mi nije teško da ponovim, moj Zoran je bio veliki čovek. Uvek je želeo da pomogne. Svima je izlazio u susret. Kada je mogao da reši problem, rešavao ga je za pola sata. Njega su svi cenili i niko nije smeo da mu stane na crtu. Znalo se da njegova reč ima težinu. Godine su prošle, ko zna šta je svega bilo i kome je on sve pomagao - rekla je Goca. Goran o tome nije nikada pričao.

Autor: N.B.