ŠOK! ISPLIVALA PRIVATNA PREPISKA TEE TAIROVIĆ I NJENOG ASTROLOGA?! Pevačica se odmah oglasila: Ovo nisam ja pisala (FOTO)

Na Instagramu se pojavljuje, kao sponzorisana objava, sporna prepiska između popularne pevačice Tee Tairović i njene navodne astrološkinje.

Nedavno je osvanula "privatna prepiska" Tee Tairović i njene astrološkinje, a sada se pevačica oglasila i otkrila pravu istinu.

- Hvala ti na svemu do sada, ti si me vodila kroz dosta težak period koji je iza mene. Mnogi bi me pravili budalom kad to kažem, ali zapravo, ti si bila u pravu – AMA BAŠ SVE - napisala je, navodno, Tea Tairović, te je pozvala vidovitu ženu na svoj koncert:

- Očekujem te u Zagrebu 10.05.2025. godine, moj si gost. Želim da ti se zahvalim na svemu i da te, eto, vidim. Ovo možeš okačiti bilo gde, nije reklama, već moja zahvalnost tebi! Boginjo! - stoji u prepisci.

Na ove navodne poruke popularne pevačice odgovorila je astrološkinja.

- Prvo si me iznenadila porukom od ranog jutra i ulepšala ostatak dana. Neizmerno ti hvala na ovakvom pozivu, ovakvoj poruci. Biću uvek tu i biće mi čast da prisustvujem tvom koncertu, to je samo jedan u nizu koji slede - napisala je ona.

- Eto, sad mi je palo na pamet i ono kad si mi rekla da ne letim avionom, onaj put posle nastupa, i kada sam stvarno osetila... Bilo je to kao da sam ja vidovita, ali dugujem ti i tu zahvalnost - prisetila se Tea, pa dodala:

- Ne duguješ mi ništa, meni je srce puno što si zadovoljna mojim radom i što sam tvoj lični astrolog. To nije bilo dovoljno, već je dotična osoba ispod posta na kojoj je sporna prepiska napisala sledeće:

- Uz njenu dozvolu ovo objavljujem. To je osoba čije sam nastupe pogađala kao i mnoge stvari u životu. I jedna divna dama, puna energije, harizme i jedno nežno biće koje nema ni trunku lošeg u sebi. Neizmerno ti hvala na dugi niz godina, čak i dok nisam bila na Instagramu.

Tim povodom se oglasila Tea koja je odmah demantovala sve.

- Ovo nisam ja pisala! Ne znam kako ljudi ovo rade, mislim kako je moguće ovo? Verovatno je montaža obična - rekla je ona.

Autor: Pink.rs