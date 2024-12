Marija Šerifović prošle godine je postala majka dečaka kojem je dala ime Mario.

Pevačica ne krije da ju je majčinstvo u potpunosti promenilo, a na svom Instagram profilu neretko deli zajedničke trenutke sa dečakom.

Sada je pevačica slikala sina koji se igrao i kroz kuću vozio mali automobil za decu, a javnost je imala prilike da vidi delić njegove sobe.

Marija je odabrala da soba njenog sina bude u svetlim tonovima, tepih je u bež nijansi, a zidovi su bele boje, a na njemu je oslikan svemir, planete, i raketa. Takođe zidove krase i dečiji ukrasi u obliku cveta.

Prostor je ispunjen igračkama, te nema sumnje da mali Mario uživa u svom malom carstvu.

Sina dobila pomoću surogat majke

Inače, Marija je sina dobila pomoću surogat majke. Dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine.

Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno i dodala:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

