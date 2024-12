Sve završio za jedan dan: Siniša Mihajlović za vreme sankcija pomogao ovoj pevačici da othrani decu

Sinišina smrt me je baš pogodila. On je bio mnogo dobar čovek - pevačica je bila potrešena odlaskom fudbalske legende

Prošlo je dve godine od dana kada je Siniša Mihajlović preminuo nakon hrabre borbe sa leukemijom. Legendarni fudbaler nije ostavio traga samo u ovom sportu, već je svojom dobrotim dotakao mnoge živote. Pevačica Goca Božinovska jednom prilikom ispričala da joj je legendarni Siniša Mihajlović pomogao kada je ostala bez supruga, sa troje male dece.

- Sinišina smrt me je baš pogodila. On je bio mnogo dobar čovek. Kada su bile sankcije i zatvorene granice, meni ponište vizu za Nemačku i nisam mogla da idem da pevam. Siniša mi je poslao garantno pismo iz fudbalskog kluba Lacio i ja sam u italijanskoj ambasadi dobila vizu za samo jedan dan, čak i danas čuvam tu vizu.

- On je svima pomagao i tada mi je rekao: Pa gde ti sa troje dece da ne možeš da radiš, ja ću ti to završitim ništa ne brini! Bila sam mu i na svadbi kada je pravio u Novom Sadu. Bio je na promociji albuma Suzane Jovanović, i tada je onako bolestan ustao da se pozdravi sa mnom, kao i njegova žena Arijana. Zato me je njegova smrt toliko potresla da danima nisam mogla da dođem sebi – izjavila je ranije pevačica za Star.

Porodica, prijatelji i poštovaoci lika i dela Siniše Mihajlovića danas će u Rimu posetiti njegovu večnu kuću. Povodom godišnjice od njegove smrti u Italiju su doputovali njegova majka Viktorija i brat Dražen.

Autor: N.B.