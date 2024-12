Komšije progovorile o Breni nakon nezgode u Zagrebu! Evo ko najčešće posećuje pevačicu i šta vozilo sa klinike traži ispred njene kuće

Lepa Brena prošle nedelje doživela je nezgodu na koncertu u zagrebačkoj Areni, kada je slomila skočni zglob, a ubrzo je i operisana. Nepuna dva dana kasnije ona je dovežena u Beograd u svoj dom na Bežanijskoj kosi, gde je nastavila kućno lečenje.

Brenine komšije su sada otkrile šta se dešava u njenom domu, ali i ko joj dolazi u posetu otkad je zbog povrede osuđena na mirovanje.

- Naša Brena sluša doktorske savete. Od kad je na kućnom lečenju, ne izlazi iz kuće, kako bi se što pre oporavila i vratila u normalu. Njena povreda uopšte nije laka, ona nije navikla da miruje, ali šta će kad mora. Oko nje su stalno Boba i Viktor, dolazili su i Aleksandra Prijović i Filip, kao i njene prijateljice. Stalno dolazi dostava, isporučuju neke kutije, pakete, ali i cveće. Svi brinu za Brenu i trude se da joj koliko-toliko olakšaju ovaj težak period. Bitno je da ne klone duhom, zato je njena porodica stalno animira, i čini mi se da uspevaju u tome. Svi joj želimo što brži oporavak - rekla nam je komšinica.

Drugi Brenin sused nam je ispričao da pevačici svakog dana u privatnu posetu dolaze fizioterapeuti.

- Brenina povreda nije naivna,oporavak traje i dva-tri meseca, a ona hoće da stane na noge već za 15 dana. To je prerano. Zato su porodica i ona, angažovali najbolje fizioterapeute iz Beograda, koji joj već nekoliko dana svaki dan dolaze kući. Viđam vozilo sa te klinike stalno parkirano tu ispred njene kuće. Oni je pripremaju i s njom vežbaju, kako bi što pre tu nogu doveli u normalu i kako bi mogla opet normalno da funkcioniše - rekao nam je sagovornik.

Inače, kako se saznaje, članovi Breninog tima savetovali su je da je za nju možda najbolje da otkaže nastup za doček Nove godine.

- Brena nije htela ni da čuje za to. Njoj je teško palo i što je morala da odloži dva koncerta u Zagrebu. Da se ona pitala, nastupala bi i onako sa zavojima. Kada je došla u Beograd, konsultovala se s nekoliko ortopeda. Doktori su joj napravili neki plan terapije, a nastup za doček će prilagoditi svom trenutnom stanju - zaključio je izvor.

I sama Brena se na Instagramu obratila svojim pratiocima, kada je otkrila da se nakon hitne operacije u Zagrebu oseća odlično, kao i da ukućani brinu o njoj, što su nam potvrdile i njene komšije.

- Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobijam svakodnevno. Ja se osećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze... A moj tim i ja vam punom parom pripremamo nešto još bolje. Tako da.... pripremite se. Šou se mora nastaviti. Vidimo se 31.12. Voli vas vaša Brena - napisala je jedna od naših najvećih muzičkih zvezda uz pesmu "The show must go on" grupe "Queen".

