Evo kako izgleda stan Marije Šerifović: Sa sinom živi u suvom luksuzu, svoju nekrentninu uredila na poseban način (FOTO)

Marija Šerifović ne voli puno da eksponira privatan život, ali putem društvenih mreža na kojima je veoma aktivna imamo prilike da vidimo kako izgleda njen luksuzni stan u Beogradu na vodi.

Marija Šerifović sa sinom Marom živi u luksuznoj nekretnini koja ima tri spavaće sobe i dva kupatila.

U Marijinom stanu dominira siva boja, sve je uređeno u minimalističkom stilu i sa mnogo ukusa.

U dnevnoj sobi se nalazi veliki televizor, kao i mnoštvo polica sa knjigama i fotografijama. Ti je i veliki trpezarijski sto sa ukrasima, a prozore krase dugačke sive zavese.

Marija Šerifović je nedavno pokazala kako izgleda soba malog Maria u kojoj je svaki detalj pažljivo odabran.

Sina dobila pomoću surogat majke

Inače, Marija je sina dobila pomoću surogat majke. Dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine.

Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno i dodala:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

Autor: N.B.