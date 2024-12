VEĆ PUKLA LJUBAV! Bivša žena Milana Kalinića otkačila dečka ugostitelja, uželela se samoće

Sandra Kalinić je rešila da ubuduće bude sama, pa je tajnu romansu s biznismenom okončala.

O razvodu Sandre i Milana Kalinića i dalje se priča, a na površinu isplivavaju manje poznati detalji. Njih dvoje su se sporazumno razišli posle osamnaest godina braka, a jedan od razloga je to što je voditelj saznao da je Sandra bila u tajnom odnosu s poznatim beogradskim ugostiteljom, čije ime i prezime je poznato našoj redakciji. Međutim, njihovoj vezi je došao kraj.

On je do pre nekoliko godina bio glavni menadžer u klubovima i restoranima, a kad je avanzovao, postao je vlasnik lanca prestižnih restorana. Pričalo se da su njih dvoje bili u tajnoj vezi, a kad je Kalinić to saznao, nastala je svađa u kući. Milanov kolega kojem se on poverio do detalja nam je pojasnio ovu situaciju.

- Po gradu je kružila priča, ali i dalje se šuška o tome, da je Sandra bila u šemi s tim ugostiteljom. Sad je tikva između njih pukla. Mislila je da će to da opstane, ali nije. Mnogo puta je viđena kako sedi s njim upravo kod njega u restoranu. U širokom luku izbegava lokale koje on vodi. Odlučila je da promeni ljubavni život i da nastavi dalje sama - priča izvor.

Koji je tačan razlog razvoda, i dalje nije poznato, a šuška se da je Sandri smetao Milanov opušteni život, ali to nije potvrđeno. Jasno je da je u braku nastao nerešiv problem, pa se Milan preselio kod majke. On je jednom prilikom komentarisao svoju bivšu suprugu, koja je zbog atraktivnog izgleda oduvek privlačila pažnju drugih muškaraca.

Autor: M.K.