Nisam želela da mu ispunim želju, pucao je sebi u nogu: Sandra Afrika otkrila detalje drame sa nastupa, pa šokirala sve u studiju (VIDEO)

Sandra se prisetila traumatičnog događaja!

U emisiji kod Ognjena Amidžića gost je bila Sandra Afrika. Dotakli su se nekoliko poznatih naslova iz medija koji se pišu o njoj, a ona se prisetila da ispriča nemili događaj sa jednog nastupa, gde je muškarac pucao sebi u nogu kada je ona odbila da mu ispuni muzičku želju.

- To se stvarno dogodilo, to je bilo davno baš na početku moje karijere. Nisam mislila da će biti baš tako strašno, bio je haos. Uradio je to, nakon toga je došla hitna pomoć i rešilo se. Bila sam jako mlada i to je za osamnaest godina mog rada jedina neprijatna situacija sa mog nastupa. Ne znam zašto je to uradio, verovatno su tu udela imale neke supstance - rekla je Sandra.

Nakon toga Sandra se nadovezala na još jedan naslov iz novina, a to je da je tata šišao na ćelavo kada dobije lošu ocenu.

- Jeste, četiri, pet puta. Znači da sam dobila četiri puta lošu ocenu - rekla je Sandra kroz smeh.

Autor: K.Kelava