Njoj je posvećena čuvena pesma: Vlado je ugledao Selmu i zaljubio se, a evo kako je ona govorila o njemu i u kakom je odnosu bila sa Željkom Bebekom

Pesma "Selma", koju je napisao Vlado Dijak, postala je jedan od najvećih hitova grupe Bijelo dugme, a njen izvor je stvarna osoba - Selma Borić. Priča o njihovom susretu započela je davne 1949. godine, kada je Selma, tada 19-godišnja devojka iz Zenice, putovala vozom. Tog leta, Vlado ju je sreo na železničkoj stanici i ponudio joj da ponese njen kofer.

Iako nikada nisu bili u ljubavnoj vezi i nisu se čak ni poljubili, Vlado je posvetio pesmu upravo njoj. Selma nije ni sanjala da će jednog dana pesma postati toliko popularna, a ona sama zauvek ostati zapamćena.

Nakon što je pesma 1962. godine prvi put objavljena, Selma je saznala da je postala simbol. Njenu priču je, međutim, otkrila tek mnogo godina kasnije, 1975. godine, kada je prvi put uživo čula numeru u izvođenju grupe Bijelo dugme na koncertu u Zagrebu.

Iako je pesma zauvek promenila njen život, Selma je ostala skromna. Godine je provodila u Zagrebu, a kraj života dočekala u osami, često naglašavajući da se oseća usamljeno.

- Samujem kao i svaka starica. Volela bih da malo dođete u Zagreb… Retko putujem. Nedavno mi je umrla i sestra Nura-Marija u Mostaru i sve je manje onih ljudi s kojima sam provela život. Odem do dućana, popričam s poznanicima i to je sve – ispričala je jednom prilikom ekipi banjalučkog portala Nostalgija.

Njen prijatelj, pevač Željko Bebek, bio je tu da je poseti i zajedno sa njom proslavi rođendan.

Vlada njoj nikada konkretno nije izjavio ljubav, samo je zadivljeno gledao, rastali su se, a nikad se čak nisu ni poljubili.

"Eh kako je to bilo student, večno putovanje na relaciji Sarajevo-Zenica-Zagreb i uvek me jako bili kad se setim te prošlosti. Neverovatno kako se sećam jednog datuma - 6. mart tada sam se srela sa Vladom i on je mene pratio na voz i našao mi je mesto u vozu. Ja sam osoba koja ne znam plakati, malo sam plakala u životu, a kada se setim Vlade, kao da mi suze krenu na oči", seća se i danas Selma. 7. mart 1949. godine joj je pisao prvi put -

"Juče 6. 3. kada si mi dala ono koferče i ceger da ih odnesem u voz i da ti nađem mesto, nećeš možda verovati, ali sam i po tom koferčetu osetio i da za mene on ima neku ima neku vrednost i da ga cenim nego bilo kakav kofer", pisalo je u pismu, na koje Selma nikada nije odgovorila. A Vlada je pisao, nadao se.

"Ja cenim da ćeš mi odgovoriti na ovo pismo, ali se nemoj ograničavati na takav odgovor. Piši mi da li je ikada za ovo vreme postojalo jedan momenat kada sam ja za te nekada značio. Ne polazi da si ti meni značila sve. Osnovno što je u mojim osećanjima danas jeste da ništa nije tako gorko kao sreća koja kasno dođe", završio je pismo, a te poslednje reči pisma su postala Selmina sudbina.

"Uvek se setim tih dana koji su kod mene ostavili veliki pečat, nešto za čim žalim. Nekako mislim da sam ja trebala nekakvu čvršću vezu uspostaviti sa Vladom", pričala je Selma za Eksploziv, koja se udala za drugog.

"Kada je sve to prošlo, shvatila sam da sam ga volila. A u toku toga nisam bila svesna. On je bio jedan od najvažnih muškaraca u mom životu. Ali eto, danas više neću putovati, osećam se umorna", rekla je pre nekoliko godina Selma.

"Tri puta sam bila u Sarajevu, i tri puta smo se sreli. I taj treći put kad smo se sreli, pio je samo rakiju. Živeo je previše boemsku. Kada je umro bila sam u Mostaru kada je umro i htela sam da idem na sahranu, ali mi sestra nije dala.

Kada je Vlado umro, i nešto je i u njoj umrlo, okončala je brak.

"Kada je Vlada umro nekako je to sve ostalo u prošlost i to mi je jako žao, A on je ostao deo mog života i moje mladosti", rekla je Selma.

"Gde god je išao on se meni javljao razglednicom i uvek je pisao: Pozdravlja te Dijak Vlado, što rakiju pije rano", otkrila je opevana Selma pre nego što je umrla.



