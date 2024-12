TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA HALIDA BEŠLIĆA: Supruga nakon operacije nije mogla više da zatrudni, zamalo izgubio oko, a najtužniju pesmu posvetio drugoj ženi

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vreme kada je započeo svoju muzičku karijeru.

Rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine, u opštini Sokolac. Detinjstvo Halida Bešlića proteklo je na obroncima planine Romanija, a sećanja na te rane godine obasjavaju slikom sreće, mira i bezbrižnosti.

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vreme kada je započeo svoju muzičku karijeru snimivši svoj prvi singl. U početku, Sejda je radila u fabrici čokolade, ali ubrzo je donela odluku koja će oblikovati njihovu budućnost - napustila je svoj posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici. Kroz godine, njihova ljubavna priča obogatila se rođenjem sina Dina. Halid sa ponosom ističe da je Sejda bila ne samo njegova supruga, već i oslonac, temelj porodice, i da ih jedino smrt može razdvojiti. Njihova duboka želja bila je proširiti porodicu, ali sudbina je stavila težak ispit pred njih.

"Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.

Godine 2014. su označile novu prekretnicu u Halidovom životu kada je postao deda. Njegov sin Dino i snaja Mahira su blagosloveni dolaskom blizanaca, devojčice Lamije i dečaka Belmina-Kane. Rođenje blizanaca doživeo je kao najveću sreću u svom životu i odlučio je smanjiti broj nastupa kako bi proveo više vremena sa svojom voljenom porodicom, uživajući u svakom trenutku koji deli sa svojim unucima.

"Unuci su mi promenili život. Nisam verovao da to može da se desi. Igramo se, družimo i već me prepoznaju na televiziji, počnu da mašu rukama i kažu: “Deda!”. To je radost" kaže Bešlić.

Iste, kobne 2014. godine, Bosnu i Hercegovinu su zadesile razorne poplave koje su mnoge građane ostavile bez svojih domova i imovine. U tom tragičnom trenutku, Halid Bešlić se pokazao kao velikodušan čovek sa širokim srcem. Nesebično je ponudio podršku i smeštaj ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, otvorivši vrata svog hotela u Semizovcu kako bi im barem malo olakšao tešku situaciju. Njegov čin solidarnosti i humanosti ostao je urezan u sećanju mnogih kao svetla tačka u vreme tuge i nesreće.U martu 2009. godine doživeo je saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povređen. Tokom sletanja s puta pretrpeo je ozbiljne povrede lica i desnog oka, koje su lekari u Bosni i Hercegovini, Turskoj i Belgiji pokušavali da spasu, ali nažalost, bez uspeha. Nakon perioda oporavka, krajem iste godine, održao je dva velika koncerta u Zagrebu.

"Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživeo nesreću. Stalno pomislim da li je tada nešto moglo da se promeni. Imam posledice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vreme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju."

Halid je nakon nesreće objavio novi album pod nazivom "Romanija", na kojem se nalazi 11 pesama, a posebno je istaknuta pesma "Lavanda".Iako se spekulisalo da je njegova karijera možda završila, Halid Bešlić je 2018. godine objavio pesmu "Taman je", koja je najavila njegov novi album "Trebević", čiji će izdavač biti muzička produkcija BHRT. Na ovom albumu Halid je sarađivao s dugogodišnjim partnerom Samirom Kadirićem, Mirkom Šenkovski Geronimom i jednim od najplodnijih hrvatskih autora, Nenadom Nenom Ninčevićem.

Pored muzike, Halid Bešlić je već nekoliko godina uspešno aktivan u privatnom biznisu - vlasnik je benzinske stanice i motela u Semizovcu. Njegova karijera se proteže više od 30 godina tokom kojih je prodao milione nosača zvuka i održao hiljade koncerata, na kojima su stotine hiljada vernih obožavalaca zajedno s njim pevali njegove pesme. Mnogi od tih koncerata imali su humanitarni karakter, što svakako predstavlja jedan od vrhunaca njegove izuzetne karijere.

Svoju jednu od najtužnijih pesama posvetio je njima

Bešlić je u numeri "Je l' ti žao što se rastajemo" opevao tragediju Envera Šiljka i Fride Laufer koji su ubijeni na početku Drugog svetskog rata.

Kada je čuo tragičnu priču o ljubavi Envera Šiljka i Jevrejke Fride Laufer, mladih komunista iz Tuzle koji su ubijeni 1941, Halid Bešlić je odlučio da snimi pesmu o njima pod nazivom "Je l' ti žao što se rastajemo?" koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.Pesma i spot su zasnovani na istinitim događajima koje je u romanu "Slana zemlja" opisao Jasmin Imamović.

Ljubav Envera i Fride se tragično završila, ona je odvedena u koncentracioni logor gde je ubijena zajedno sa njihovim, u logoru rođenim detetim. Šiljak je streljan 5. septembra 1941. i dok su ga ustaše vodile na gubilište on je svojoj voljenoj Fridi pevao "Je l' ti žao što se rastajemo?".

Ova priča o Halidu Bešliću nije samo priča o izuzetnom muzičaru, već i o čoveku čije srce je veliko kao njegova muzika, čoveku čiji su porodični i humanitarni principi duboko usađeni u njegovoj duši.

