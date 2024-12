Na šta ti to liči, priznaj ko?! Zorica Marković POBESNELA nakon izjave Milice Todorović da cela estrada KORISTI DROGU: Leteće perje

Markovićeva je demantovala sve tvrdnje.

Pevačica Milica Todorović je u jednom intervjuu istakla da misli da skoro cela estrada koristi nedozvoljene supstance, a tim povodom se sada oglasila Zorica Marković. Ona je bila vrlo uzrujana, te se osetila prozvanim na pevačicino izlaganje.

- Ma nek jede g*vna, ako je to rekla, stvarno neka jede g*vna. Ja sam ta koja se ne drogira i znam još mnogo muzičara koji se drogiraju. Ako je to rekla, ona stvarno s*re, priča gluposti. Ne znam šta joj je bilo da to kaže, znam da nije tačno to što ona kaže. Mene ne zanima da li se druge kolege drogiraju, ja imam svoj stil života, kada me neko potkači, ja odgovorim. Stvarno sam totalno van tog sveta, ali kada vidim ovako neke stvari, kada se svi stavljaju u isti koš, ja reagujem - rekla je besno Zorica, pa ponovo udarila na mlađu koleginicu:

- Milice jedi g*vna. Na šta to liči... Imaj mu*a pa reci ko se to tačno drogira, a ne stavljaj nas u isti koš. Zato što sam pozitivno luda i živim kako ja hoću, jer mi je lepo u mojoj blesavoj koži, svi misle da se ne treznim, a ja samo pijem vodu kao žabetina neka. Ne prija mi alkohol, volela bih ja da cugnem, šta fali, ali skida me sa nogu, zato ne pijem, ne prija mi. Uvek se iznerviram kad čujem ovakve budalaštine. Ne može da kaže da se Nada Topčagić, Zlata, Goca, Zorica, Snežana, Mitar, ja i mnogi drugi drogiramo. Pa i mi smo ti, mi smo deo estrade - rekla je Markovićka.

Autor: M.K.