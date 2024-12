RALE POTROŠIO BRDO PARA NA POKLON ZA ANU, PUKAO NEKOLIKO STOTINA EVRA: Pevačica usnimila luks komade, pa ga pecnula javno (FOTO)

Ana je na Instagramu objavila video skupocenog poklona, a u pitanju je nakit i nestvarne naočare.

Pevačica Ana Nikolić uplovila je u burnu vezu sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, koji ju je iznenadio ozbiljnim poklonom. Naime, Ana je na Instagramu objavila video skupocenog poklona, a u pitanju je nakit i nestvarne naočare.Rale se ozbiljno otvorio, pa je Ani poklonio naočare optočene svarovski kristalima i minđuše ove poznate marke.

Naravno, Ana se pohvalila poklonima, a za Raleta je imala i poruku, citat iz pesme:

- Kad čovek voli ženu... na sve je spreman osim da joj kaže... Hvala ljubavi - napisala je ona.

Podsetimo, pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale svojom ljubavnom vezom intrigiraju javnost, a o njihovom odnosu sada su progovorile njihove komšije koje tvrde da pevačica "živi u koferima".

- Ona ovde samo povremeno svrati ili kada se posvađa sa tim novim dečkom, ali poslednjih pola godine više je kod njega sa ćerkom. Stalno ga napušta i vraća se. Živi u koferima kao tinejdžerka, rekli su Anini susedi.

Nakon Aninih komšija, o ljubavnom odnosu pevačice i kompozitora su imale šta da kažu i njegove komšije.

- Ma njih dvoje ko ne zna, taj ne živi ovde. Bučni su i ludi kao struja, ne znam da li je to pozitivno ili negativno, ali stalno se svađaju ko pas i mačka. Da me ne shvatite pogrešno, nema tu nasilja i nekog psovanja ali to je neprijatno više slušati. Oko svega i svačega se svađaju, ko je šta kupio, zaboravi, zašto nije ustala kada treba, zašto on zakazuje sastanke u stanu...ma oko svega - kaže komšija kojem su preko glave njihove svađe.

Autor: M.K.